NY FRIST: Mustafa Hasan har fått utsatt utsendelsesfrist. Samtidig renner støtteerklæring fra kjendisene inn. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Martin Ødegaard og Anne Holt med støtteerklæring til Mustafa

Flere kjendiser kaster seg inn i kampen for å la Mustafa Hasan få bli i Norge. SV mener Monica Mæland må kaste seg rundt og lage ny forskrift.

Publisert: Nå nettopp

Hvis ikke vedtaket fra Utlendingsnemnda (UNE) om å sende ut Mustafa Hasan (18) fra Norge blir endret, kastes han ut av landet 18. januar. Bakgrunnen for utkastelsen er at moren oppga feilaktig nasjonalitet for seg og barna da de kom til Norge i 2008.

I sin redegjørelse om Hasan-saken påpeker UNE at de blant annet har veid hensynet til barnets beste opp mot innvandringsregulerende hensyn i saken, og konkludert med at sistnevnte veier tyngst.

Etter at det siste UNE-vedtaket i Hasan-saken ble kjent har saken skapt stort engasjement.

Denne uken har en rekke kjendiser kommet med støtteerklæringer til Hasan.

Onsdag kom musikkgruppen Karpe med skarp kritikk av norske myndigheter for behandlingen av Hasan. Nå har også fotballspiller Martin Ødegaard og forfatter Anne Holt kastet seg inn i kampen for å få stanset utkastelsen.

Martin Ødegaard: Et ønske for denne julen

«Jeg kommer herved med et ønske for denne julen: Stopp utkastelsen av Mustafa», skriver Ødegaard til sine 2,6 millioner følgere på Instagram.

I et innlegg publisert torsdag ettermiddag kommer han med en sterk støtteerklæring til Hasan.

«For meg er det åpenbart at all sunn fornuft er lagt til side i denne saken, og Mustafa blir straffet for noe han selv ikke har gjort. Han må stå til rette for en annen sin handling begått da han selv var 6 år gammel. Jeg synes det er fullstendig FEIL», skriver Ødegaard i innlegget.

STØTTER: Fotballspiller Martin Ødegaard er blant dem som nå omfavner støtten til 18 år gamle Mustafa Hasan. Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: Frode Hansen, VG

Ødegaard skriver at han snakket med Mustafa Hasan torsdag.

«Jeg merket hvor inderlig sterkt han ønsker å bli værende i Norge og hvor mye det betyr for han. Det er her livet hans er og har vært de siste 13 årene», skriver han i innlegget.

Ødegaards støtte kom dagen etter at musikkgruppen Karpe kritiserte utkastelsen i et Instagram-innlegg.

Torsdag sa Magdi Ytreeide Abdelmaguid til VG at han «håper at vi aldri trenger å måtte diskutere så opplagte saker igjen».

– Jeg er foreløpig mer forvirret enn sint. Vi kaster ut en 18-åring som har vært her siden han var seks år for noe moren hans har gjort. Han arver straffen og han arver saksomkostningene. Er det overhodet noen i Norge som synes dette er logisk? sa han til VG.

Anne Holt: Ren og skjær urimelighet

Forfatter og tidligere justisminister Anne Holt går langt i sin karakteristikk av myndighetenes behandling. I et innlegg i Trønderdebatt og på sin egen Facebook-side beskriver hun behandlingen av 18-åringen som «statlig mishandling i en rekke trekk».

Holt trekker frem både at Mustafa mange år måtte leve på midlertidig oppholdstillatelse som mindreårig, at han har blitt påført gjeld som følge av saksomkostninger i rettssakene til moren, og at han har fått avslag på søknad på opphold med en utkastelsesfrist som nå har endret seg to ganger på en måned.

«Jeg hadde blitt spinn, spenna gæren av en slik behandling. Og jeg er norsk, 62 år og jurist med midler», skriver Holt.

«Dette er ren og skjær urimelighet», skriver hun avslutningsvis i innlegget.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Holt.

PROVOSERT: Forfatter og tidligere justisminister uttrykker frustrasjon over behandlingen av Hasan. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

SV misfornøyd med Mæland

Forrige uke skrev VG om dommen fra 2012 der to søsken vant over den norske staten i den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

Søsknene Abbas og Fozia Butt hadde fått avslag på oppholdstillatelse da de ble myndige fordi foreldrene deres hadde oppgitt uriktige opplysninger til norske myndigheter. I 2012 fikk de fullt medhold i EMD, og søsknene fikk bli i Norge.

Til VG sa Audun Lysbakken i SV at Mustafa-saken måtte sees i lys av dommen.

Karin Andersen, stortingspolitiker for SV, har rettet en rekke skriftlige spørsmål til justis- og beredskapsminister Monica Mæland i Stortinget om hvorvidt dommen har blitt fulgt opp av forvaltningen.

I svaret til Andersen 17. desember skriver Mæland at departementet vurderte om det var behov for praksis- eller regelverksendringer etter Butt-dommen, men at det ikke ble ansett som nødvendig.

Karin Andersen reagerer kraftig på Mælands svar på de skriftlige spørsmålene hun har stilt ministeren.

– Regjeringen har ikke lagt to pinner i kors for å sikre at forvaltningen følger en prinsipiell dom i menneskerettighetsdomstolen, sier hun til VG.

Andersen mener Mæland må kaste seg rundt for å lage en forskrift som sørger for at forvaltningen følger EMD-dommen.

– Det er rett og slett skandaløst hvordan justisdepartementet har håndtert disse sakene. Det ligger sikkert en tung arv fra Frp igjen, men Monica Mæland har ansvaret nå.

VG har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet. Departementet viser til Mælands svar på Andersens skriftlige spørsmål i Stortinget.