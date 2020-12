OFFER: Ørjan Helmer Gundersen Solum (24) ble funnet død i en gruve i Arendal i mai Foto: Politiet / privat

Mann siktet for drap på Ørjan-Helmer Gundersen Solum

Politiet har pågrepet en mann i 30-årene for drapet på Ørjan-Helmer Gundersen Solum, som ble funnet død i en gruve i Arendal i mai.

Da 24-åringen ble funnet død i mai hadde han vært savnet siden den 25. mars. Obduksjonsrapporten slår fast at han trolig døde av drukning, men at dødsårsaken var usikker. 1. desember meldte politiet at hypotesen er at Solum er utsatt for en alvorlig straffbar handling.

Nå har politiet siktet og pågrepet en mann i 30-årene i saken. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap.

– Den siktede er kjent for politiet fra tidligere, og har vært avhørt som vitne i saken. Politiet utelukker ikke ytterligere pågripelser i saken, sier politiadvokat i Agder politidistrikt Vanja Bruvoll i en pressemelding.

Bruvoll forteller til VG at de har gjennomført en lang og omfattende etterforskning, og at de mener vilkårene er til stede for å sikte mannen for drap.

– I forrige uke sa vi at vi hadde noen personer som var av særskilt interesse, og han er en av dem. Det vil fortsatt være flere personer som er av interesse, sier hun.

Siktede er nå tatt inn til avhør og politiet håper de vil få mer informasjon fortløpende.

– Jeg vil ikke gå inn på hvorfor denne personen er kjent for politiet fra før eller om den mistenkte kjente offeret i saken. Det vil bli et tema i avhør, sier Bruvoll til VG.

Solum ble funnet i Steinsåsgruvene i Agder, i sentrum av Arendal:

Tidligere har VG skrevet om naboen til gruven, Ståle Slotta, som fikk hagen sin avstengt. Han fortalte at det ble funnet et headset på en hagebod like ved, i tillegg til brukne grener og et hull i gjerdet ved åpningen til gruven.

– Det har vært noen spesielle dager. Ikke hver dag man får en politisperring og et lik i hagen. Det er klart det er spesielt, sa Slotta til VG under etterforskningen i mai.

Publisert: 08.12.20 kl. 12:32 Oppdatert: 08.12.20 kl. 13:12

