GRØNN JUL: Det ble ingen hvit jul på Østlandet i 2015 heller. Her fra Holmenkollen i Oslo, hvor det bare var kunstsnø første juledag. Foto: Torstein Bøe, NTB

Neppe hvit jul i lavlandet, men vi får se solen!

Glem hvitt snødryss julaften, det blir nok grønne plener i Sør-Norge. Men mange får i alle fall se solen for første gang på lenge.

Publisert: Nå nettopp

Både julaften og 1. juledag skal bli fine, klare dager sørpå mens det i andre deler av landet kan bli mye vind fra nordvest.

Finnmark kan få litt snø på vidda, men de fleste nordmenn må nok se langt etter en hvit jul med mindre de oppholder seg på hytta på fjellet.

– Det er lite sannsynlig at det blir hvit jul i lavlandet i kystområdene, sier statsmeteorolog Tone Christin Thaule ved Meteorologisk institutt til VG.

– Veldig fint julaften

Og dette er som kjent de mest tett befolkede områdene i kongeriket.

I Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal kan den sørvestlige vinden bringe med seg sludd og snø.

Sjekk været her.

Langs kysten av Ålesund ventes sludd eller snøbyger og temperaturer såvidt på pluss siden. Men i indre strøk vil det være minusgrader.

– Jo lenger sør og øst du kommer, jo finere vær blir det, for her ligger du i le for nordvesten. Jeg tror det kan bli en del sol etter lange tider med gråvær. Det blir en veldig fin dag på julaften og 1. juledag på Sør- og Østlandet, og Vestlandet sør for Stad og Dovre, sier Thaule.

FIN JUL: Sør- og Østlandet, og Vestlandet sør for Stad og Dovre vil få fint vær på julaften. Foto: Meteorologisk institutt

Værendringen her kommer lille julaften, da blir det litt kaldere.

– I Oslo ser det julaften ut til å bli opp mot null midt på dagen, ellers minusgrader og i Bergen ser det og nokså kaldt ut, men med plussgrader midt på dagen, sier Thaule.

Skal det bli hvit jul sørpå må snøen komme før julaften, men for lavlandets del ser det dessverre for mildt ut til at nedbøren kommer som hvitt pulver.

FJELLET: Skal du være sikker på å få en hvit jul, må du opp i høyden. Her fra Harahorn ved Hemsedal. Foto: Stella Bugge

Håpet krymper år for år

Meteorologisk institutt har gjort beregninger som viser at sjansen for snø i julen har minket langs hele kysten, fra svenskegrensen til Lofoten. Endringene er størst i lavlandet på Øst- og Sørlandet.

– På generell basis ser vi at sannsynligheten for å få en hvit jul har gått ned, rett og slett fordi det har blitt varmere. Temperaturen øker i Norge. For Oslo viser statistikken de siste 30 årene at det er 60 prosent sannsynlighet for at det blir hvit jul sammenlignet med den forrige 30-års perioden. Da var det 80 prosent sannsynlighet, sier klimaforsker Helga Therese Tilley Tajet ved Meteorologisk institutt til VG.

Her ser du sannsynligheten for å oppleve hvit jul i Oslo, Bergen og Tromsø. Dette er ikke værprognoser for årets jul, men viser hva som er sannsynlig å forvente i dagens klima. Foto: Illustrasjon: Mai-Linn Finstad Svehagen, Meteorologisk institutt

Den forrige 30-års perioden strakte seg fra 1961–1990.

Tajet sier man ser den samme trenden i hele lavlandet og langs hele kysten fra gamle Østfold og helt opp til Lofoten.

– Det er tydelig at det har blitt færre julaftener med snø, men det gjelder i lavlandet. Kommer du opp i høyden er det jo snø, sier klimaforskeren.