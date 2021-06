SJOKKERT: Kira Amalie Berg Ottesen (19) Foto: Privat

Skolen premierte stjerneelevene: − Vondt langt inne i hjerterota

Kira Amalie Berg Ottesen (19) ble sjokkert da ledelsen på Nydalen videregående skole premierte de i klassen med best karakterer.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg ble bare stum, og jeg har ikke ord som kan beskrive den skuffelsen, sorgen, tomheten og frykten jeg kjente på, sier 19-åringen, som først delte sin frustrasjon i Aftenpostens debattspalte.

Ottesen og klassen hennes har akkurat feiret at 13 års skolegang er over, og hadde i den anledning en seremoni med klassen.

– Vi har hatt et godt forhold til Nydalen hele veien, og hatt både lærere og ledelse i ryggen, sier hun.

Under avslutningen holdt læreren deres det hun beskriver som en rørende tale, om hvor viktig det er å ta vare på sin psykiske helse.

– Både elever og lærere satt og gråt. Vi er en veldig sammensveiset gjeng.

«Generasjon prestasjon»

Ottesen beskriver seremonien som veldig fin, men forteller at hun ble sjokkert da ledelsen skulle snakke med dem.

– Jeg forventet en takketale om at året har vært krevende, at vi har stått på og gjort det bra.

– Så løftet de opp gavekort og sa hvor viktig det var for dem å premiere de elevene som har gjort det litt ekstra godt.

19-åringen sier at hun ble sjokkert og skuffet over premiering av de beste elevene.

– Det viser at skolen min bygger opp under «Generasjon prestasjon», som jeg trodde at mange i samfunnet var enige om at vi må jobbe mot. Det er så skummelt.

VG har forsøkt å komme i kontakt med flere medlemmer av ledelsen på skolen uten hell mandag ettermiddag. Til Aftenposten svarer rektor Linn-Siri Jensen ved Nydalen at de ikke kun premierer de elevene med best karaktersnitt, men også de som har bidratt på andre måter. For eksempel gjennom idrett eller andre arenaer.

– Våre anerkjennelser kan variere fra applaus, en kinobillett, en rose eller en gullskjorte – til bokstipend fra 200 kroner opp til 1000 kroner.

Ifølge Ottesen fikk de to flinkeste elevene i klassen et gavekort på 1000 kroner hver.

Utdanningspolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg (Ap). Foto: Frode Hansen

– Høres veldig amerikansk ut

Utdanningspolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg i Arbeiderpartiet, har i det hele tatt ikke sans for pengepremier for gode karakterer.

– Dette som er skjedd på Nydalen videregående høres veldig amerikansk ut. Det fører ikke noe godt med seg at noen elever skal premieres på denne måten for sine karakterer, sier Solberg til VG.

Han mener det kan gå ut over både samhold og fellesskapsfølelse i en klasse eller på et årstrinn dersom noen få premieres slik.

– Det blir fort feil å ha et for ensidig fokus på karakterer. Her kan det fort være snakk om andre elever enn de med de beste karakterene - som har jobbet like hardt med et fag - og kanskje mot alle odds har gjennomført og fått en karakter eleven er fornøyd med, legger stortingsrepresentanten til.

Tror det kan føre til usunt karakterpress

Kira Ottesen forteller videre at hun mener en slik premiering er lite pedagogisk, og at det bare gjør ting værre.

– Det gjorde vondt langt inne i hjerterota. Det noen som satt der og var så sjukt stolt av den 2-eren. Jeg mener det er en prestasjon i seg selv bare det å komme gjennom skoleåret som har vært, sier hun og viser til mye digital undervisning og lite sosialt liv.

Ottesen legger til at hun tror det kan føre til et usunt karakterpress som vil gå utover sosialt liv.

– Flere har nesten ikke turt å være sosiale fordi de vil gjøre det bra på skolen, så når ledelsen gjør dette gjør det så utrolig vondt.

Hun legger til at elevene som fikk påkjenningene ikke har gjort noe galt, og at de bør være stolte av sine egne prestasjoner.

– De er veldig fine mennesker, sier hun.