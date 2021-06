OMFORDELING: På grunn av en omfordeling i EU-systemet, får Norge nå flere vaksinedoser. Foto: Helge Mikalsen

TV 2: Norge får 600.000 flere vaksinedoser i sommer

Vaksinekoordinator Richard Bergström kommer med gode vaksinenyheter. Til sommeren får vi 600.000 flere doser, sier han til TV 2. – Vil kunne føre til at vi blir fullvaksinerte tidligere, sier Erna Solberg.

– Norge kan vente seg store ekstraleveranser av vaksiner de neste ukene, sier vaksinekoordinator i Sverige, Richard Bergström, til TV 2 tirsdag kveld.

Årsaken er en omfordeling i EU-systemet, ifølge vaksinekoordinatoren.

– Mye av årsaken til dette er at flere europeiske land ikke trenger flere doser, enten fordi de har kommet langt i vaksineringen, eller fordi befolkningen er skeptiske til vaksinen og ikke vil ta den, sier Bergström.

Han sier til kanalen at vi kan få så mye som 15 prosent flere vaksiner enn ventet i juli. I august vil vi kunne motta så mye som 30 prosent flere vaksiner enn ventet.

Dette utgjør totalt 600.000 ekstra doser, sammenlignet med det opprinnelige estimatet fra FHI.

I det ferskeste vaksinescenarioet til Folkehelseinstituttet (FHI) anslår de at alle mellom 18 og 41 år, altså aldersgruppen som er sist i vaksinekøen, vil få tilbud om første vaksinedose innen september.

Det er foreløpig uklart hvordan de nye leveransene vil påvirke vaksinescenarioet. Men statsminister Erna Solberg sier til TV 2 at de gode nyhetene vil kunne få betydning for gjenåpningen av landet.

– Det betyr jo at vi sannsynligvis kan ta inn halen på slutten av dette raskere. Det vil kunne føre til at vi blir fullvaksinerte tidligere. De siste restriksjonene våre vil da kunne tas ned raskere, men akkurat nå er vi mest bekymret for delta-varianten, samt reising i Norge, og hvordan det vil slå ut gjennom sommeren, sier Solberg.

Tidligere i juni ble det varslet at Norge ville motta 900.000 færre Pfizer-doser enn ventet, men at det ville komme flere Moderna-doser.

Lørdag kom beskjeden om at det i løpet av de neste to måneden vil komme 592.000 ekstra doser av Moderna-vaksinen, som kommer i tillegg til de 600.000 nye.

Det er nå blitt satt over fire millioner vaksinestikk i Norge. I forrige uke ble det kjent at over 90 prosent av nordmenn har takket ja til tilbudet om coronavaksine, en oppslutning som kan gi Norge verdens beste vaksinedekning.

– Men det gjør jo at det tar lenger tid før vi kommer til en ny prioriteringsgruppe, sa Stoltenberg til NTB torsdag.