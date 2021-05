NÅR ISEN SMELTER: Forskning har vist at selv om vi begrenser CO2-utslippene og oppfyller målsettingene i Parisavtalen, så vil isen som dekker det meste av Grønland smelte i rekordfart. Flere og flere isfjell løsner fra de massive breene fra innlandsisen. Foto: Heiko Junge

Grønlandsisen på vippepunktet: − Skremmende

Store deler av Grønlandsisen er i ferd med å gå inn i en irreversibel smelteprosess, viser en ny studie. Det kan bli umulig å snu, advarer forsker.

Av Marie Golimo Kingsrød

Publisert: Nå nettopp

En betydelig del av innenlandsisen på Grønland er på randen av et vippepunkt, viser en ny studie publisert i PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America).

Smelting kan være uunngåelig, selv om den globale oppvarmingen blir stanset, viser studien.

Jorden har tapt 28 billioner tonn is på under 30 år, og vi har allerede sett at Grønlandsisen smelter i rekordfart.

Nå er vi i ferd med, om det ikke allerede har skjedd, å nå et punkt der det ikke er noen vei tilbake.

– Vi kan ha gått forbi vippepunktet, men det er ikke sikkert. Uansett viser resultatene våre at det vil bli vesentlig mer smelting i nærmeste fremtid, sier Martin Rypdal ved Norges arktiske universitet, til The Guardian. Rypdal er en av forskerne bak studien.

Ammassalik, Grønland Drivende isfjell utenfor Tasiilaq på Øst-Grønland. Foto: Heiko Junge

– Point of no return

Et vippepunkt i jordens klimasystem er en mekanisme som fører til at klimaet endres fra én stabil tilstand til en annen, om visse terskelverdier overskrides ved klimaendring.

Det er skummelt med slike vippepunkter, fordi man da krysser en grense hvor det blir umulig å snu, sier Rypdal til Dagbladet:

– Resultatene våre viser at det bare er noen år til vi passerer vippepunktet for «the point of no return», med mindre vi allerede har passert det.

Han fortsetter:

– Derfor er det på høy tid at vi er raske med å redusere utslipp av fossilt brensel og ivaretar isdekket og klimaet vårt. Det vi har sett over de siste to åra med forskning på observasjoner fra Jakobshavn-isbreen er skremmende.

Det er kanskje ikke første gang du hører at Grønlandsisen har nådd et vippepunkt:

I august 2020 meldte flere medier om at Grønlands is allerede hadde passert «point of no return». Dette ble senere tilbakevist som feiltolket forskning.

Forskere: Trussel for eksistensen

Verden kan ha trådd over flere klima-vippepunkter, advarte forskere i 2019 - som mente det var en trussel for hele vår eksistens.

Smeltingen av grønnlandsisen vil få svært alvorlige konsekvenser for mange, ifølge forskere:

Slik utviklingen er i dag, vil avsmeltningen av Grønland alene vil bidra til at 100 millioner mennesker årlig vil oppleve oversvømmelse mot slutten av dette århundret, sa professor Andrew Shepherd ved Universitetet i Leeds i 2019.

Grønland har mistet nok is siden 1992 til å heve det globale havnivået med 10,6 millimeter. Fortsetter issmeltingen i samme takt, vil det bety at 100 millioner mennesker i kystnære områder verden rundt kommer til å oppleve årlige oversvømmelser mot slutten av dette århundret, ifølge en studie fra forskergruppen Ice Sheet Mass Balance Inter-comparison Exercise (IMBIE).

– Dette er ikke usannsynlige hendelser med neglisjerbare effekter; de skjer nå og vil få ødeleggende konsekvenser for kystsamfunnene, sa Shepherd i 2019.