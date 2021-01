Norsk Studentorganisasjons nestleder Felipe F. Garcia. Foto: NSO

Student-leder: Påbud hadde vært billigere for oss

Mange studenter må avbestille reiser uten å få refusjon, etter at regjeringen oppfordret dem til å bli hjemme i to uker ekstra.

– Mange studenter har billettyper som er krevende å få refundert eller endret på så kort varsel, det har vi fått mange tilbakemeldinger om. Anbefalingen fra regjeringen blir urettferdig dyr, sier nestleder i Norsk Studentorganisasjon, Felipe F. Garcia.

Søndag kveld kunngjorde regjeringen at studenter bør vente med å reise tilbake til studiested fra juleferie. Målet er å dempe smittepresset.

Norsk Studentorganisasjon sier de reagerer på bruk av ordet «anbefaling».

– Dersom regjeringen i stedet hadde kommet med et påbud, ville studentene hatt krav på refusjon. Nå skyver regjeringen bare ansvaret over på den enkelte student ved å kalle det en anbefaling. Dette stiller mange studenter i en svært vanskelig situasjon. Et påbud hadde vært billigere for oss, sier Garcia.

– Får ikke refundert

Christopher Hermansen (22) fra Bodø tar forkurs til ingeniørstudier ved NTNU i Trondheim. Etter planen skulle han fly ned igjen til studiene om få dager.

– Jeg avbestilte flybilletten men får den ikke refundert og må kjøpe nye til senere. Jeg synes regjeringen bør revurdere dette tiltaket og se på om det er nødvendig å ha denne anbefalingen for studenter, sier Hermansen.

Asheim presiserer anbefaling

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) presiserer at anbefalingen er knyttet til at all undervisning og alle arrangementer gjøres digitalt frem til 18.januar.

– Reise til og fra studiested er ikke en del av anbefalingen, men en helt naturlig konsekvens av det er at de som da ikke har andre forpliktelser der de studerer og har anledning og lyst til å bli igjen hjemme kan gjøre det uten å gå glipp av viktig undervisning, skriver Asheim til VG. Han skriver videre:

– Når anbefalingen er knyttet til undervisningsform og ikke reising, er det helt uaktuelt å begrense bevegelsesfriheten til en gruppe på nærmere 300.000 mennesker som forslaget fra studentene ville innebære. En generell anbefaling er å unngå unødvendige reiser, den gjelder for oss alle, men å reise tilbake til studiestedet sitt etter ferien er ikke en unødvendig reise.

SAS: – Vanlige vilkår

SAS opplyser til VG at de har introdusert mer fleksible ombookingsalternativer, og viser til nettsiden sin for detaljert informasjon om dette tilbudet.

Ellers er refusjons-kravene de samme.

– Det er vanlig billettvilkår som gjelder, så det avhenger av hvilke billettype den reisende har kjøpt, skriver pressesjef i SAS John Eckhoff til VG.

Norwegian: Kommer an på billett

Pressesjef i Norwegian, Tonje Næss, skriver i en epost til VG at refusjon og ombooking er helt avhengig av billettype og rute.

– De som har Flex-billetter kan endre eller avbestille sin reise inntil 30 minutter før opprinnelig avgang. De som har LovFare+ kan også endre billetten sin, men da er det en kostnad knyttet til det. De som reiser internasjonalt har en gebyrfri ombooking, men må gjennomføres 16 dager før opprinnelig reise, skriver hun til VG.

Vy: Oppfordret til flex

Samme gjelder for reisende med tog.

– For Vy gjelder de vanlige billettbetingelsene. Der det er ulike regler for ulike billettyper med tanke på refusjon eller ombooking. Vi har under pandemien kommunisert at ved å kjøpe fleksible billetter er ombooking eller refusjon enklere, skriver kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby.

SJ: Noen kan refunderes

– Det er SJs billettbetingelser, også hva gjelder refusjon, som er gjeldende. Det betyr at dersom du har kjøpt billett i kategorien «Standard refunderbar» eller «Premium refunderbar», så kan disse endres og refunderes frem til avreisetidspunktet. Har du kjøpt «Standard ikke refunderbar» eller «Premium ikke refunderbar» så kan ikke disse billettene endres eller refunderes, skriver kundeansvarlig i SJ Norge, Kristin M. Aarre.

Forsikring dekker neppe

Gjensidige opplyser at reiseforsikring ikke dekker disse tilfellene.

– Selv om regjeringen har innført nye strengere coronatiltak, dekkes ikke avbestilling av innenlandsreiser, heller ikke for studenter. Forsikringen dekker avbestillinger ved akutt oppstått sykdom som er attestert av lege, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad.