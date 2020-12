STARTER ETTERFORSKNING: Politistasjonssjef Arve Nordtvedt ble orientert av formannskapet i Trondheim. Foto: Geir Otto Johansen / Synnøve Åsebø

Trondheim: Politiet vil etterforske brudd på coronaisolasjon

Politiet i Trondheim starter etterforskning etter at en coronasmittet mann fra Lillestrøm gjentatte ganger skal ha brutt pålegg om isolasjon etter påvist smitte og deltatt på fester i Trondheim-regionen.

– Politiet vurderer denne saken som så graverende, at vi helt klart vil iverksette etterforskning, sier Arve Nordtvedt, politistasjonssjef i Trondheim.

– Mannen skal ha brutt covid-19 forskriften. Hva vil straffenivået være i en sak som dette?

– Normalt vil man se for seg et forelegg på 20.000 kroner, men flere faktorer spiller inn. Hvis han har vært på flere fester i kommuner i området, kan det være snakk om strengere straff, sier Nordtvedt.

– Graverende sak

Han var til stede på et formannskapsmøte i Trondheim kommune tirsdag formiddag.

– Jeg ble muntlig orientert om at en person som hadde oppholdt seg i Trondheim, testet positivt og ble pålagt isolasjon. Det ble opplyst at personen ikke forholdt seg til isolasjonen, men deltok på festligheter sammen med andre.

– Mange kommuner har nå kraftig smitteøkning. Samtidig meldes det om fester, som kommunene forsøker å få innbyggerne til å holde seg unna. Hvordan vil politiet forholde seg til eventuelle nye anmeldelser for brudd på isolasjon og karantenebestemmelser?

– Hvis vi får mange anmeldelser, må vi vurderer kapasiteten. Saken som nå er anmeldt av Trondheim kommune, fremstår som så graverende at vi helt klart iverksetter etterforskning. Vi vil gripe de mest graverende sakene, slik vi vanligvis gjør, sier Nordtvedt.

Kommunedirektør Morten Wolden bekrefter at mannen som er fra Lillestrøm, er politianmeldt av Trondheim kommune for alvorlige brudd på covid-19 forskriften.

REKORDSMITTE: Coronasmitten har spredt seg kraftig i Trondheim i julen. Foto: Gorm Kallestad

Hjemkommune bekrefter isolasjon

Kommunikasjonssjef Heidi Lippestad i Lillestrøm kommune bekrefter at mannen nå er tilbake i hjemkommunen og i isolasjon. Da smitten ble bekreftet, ble han pålagt isolasjon for ikke å smitte andre. I stedet for å holde seg unna andre mennesker, deltok han på flere fester i Trondheim og nabokommunene.

– Mannen som er anmeldt har ingen grunn til ikke å forstå isolasjonsreglene, sier kommunikasjonssjef Harry Tiller i Trondheim kommune.

Politistasjonssjef Arve Nordtvedt sier at politiet i Trondheim hadde utrolig mange henvendelser i høst, spesielt i forbindelse med fadderuken på NTNU.



– Mange fryktet smittespredning. Det stilnet av utover høsten. Vi har ikke hatt mange henvendelser om corona og festing i julehelgen. Vi håper at folk tar samfunnsansvar og retter seg etter påbud.

Dette sier covid-19 forskriften om isolasjon ved bekreftet smitte:

* Personer som er bekreftet smittet med covid-19 skal oppholde seg i isolasjon.

* Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.

* Pasienter som er hjemmeisolerte kan avslutte isoleringen når det er gått 10 døgn etter symptomdebut OG personen har vært feberfri i minst 24 timer.