FIKK REISE HJEM: Dvergpuddelen «Milli» har angivelig kommet frem til sin rettmessige eier. Foto: Privat

Dvergpuddel ble reddet ut av skredet i Gjerdrum

Hunden skal være i god behold, til tross for å ha ligget under leiren i nesten to døgn.

Publisert: Nå nettopp

– Den har ingen skader, men er bare veldig stresset og veldig kald, sier veterinær Stefan Feterik, og forklarer at hunden har det bra etter forholdene.

Dvergpudellen skal hete «Milli», og er ifølge veterinæren halvannet år gammel.

Han har vært stasjonert som veterinær utenfor skredområdet i Gjerdrum de siste to dagene.

– For rundt en time siden ble jeg ringt av Øst politidistrikt, som forklarte at de hadde funnet en puddel som trengte en grunnsjekk, sier Feterik.

Politiet bekrefter ovenfor Dagbladet at de har funnet ytterligere en hund fra skredområdet torsdag, og at denne ble hentet ut med redningshelikopter.

10 personer er fremdeles ikke gjort rede for etter skredet, og politiet søker fortløpende med helikopter og droner med termisk optikk.

VETERINÆR PÅ HJUL: Stefan Feterik driver firmaet «hjemmeveterinær», som har to mobile dyreklinikker i bil. Foto: privat

Veterinæren forteller at de har funnet den rettmessige eieren.

– Hunden var merket med ID-chip, som gjorde at vi klarte å kontakte henne, forteller Feterik.

– Den siste informasjonen jeg har er at eieren har mottatt hunden, sier han.