Ny barnevernsrapport: – Mange barn får ikke hjelp tidlig nok

Norske barn og familier får ikke hjelpen de trenger av barnevernet tidlig nok, avdekker en ny rapport. Det må gjøres umiddelbare grep, mener SOS-Barnebyer.

Den helt ferske undersøkelsen er basert på svar fra 85 norske barnevernsledere i kommunene, og er utført av SOS-Barnebyer.

– Svarene tegner dessverre et vondt bilde, både for de ansatte - og ikke minst barna og familiene de skal hjelpe, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-Barnebyer.

74 prosent av barnevernslederne oppgir at de forebyggende tiltakene kommunene leverer ikke er omfattende nok for familienes behov.

72 prosent svarer at det er utfordrende for familiene å få informasjon om tjenester de har rett på, eller kunne hatt nytte av.

Undersøkelsen avdekker at altfor mange barn og familier ikke får hjelp tidlig nok, sier Aarak:

– Forebyggende tiltak kan på sikt avverge at barnet må få et nytt hjem.

Lovpåkrevd hjelp

Det kan være mange grunner til at familier sliter, forklarer generalsekretæren: Økonomi, fysiske og psykiske utfordringer, rusproblematikk. Ofte er problemene sammensatte.

– Men med tilstrekkelig hjelp og støtte, kan disse familiene komme over i en mer stabil situasjon som gjør at de kan ta vare på barna på en god måte.

Inntrykket hennes er at barnevernet ofte vet hva familiene trenger. Men at de ikke har kapasitet eller ressurser til å gjennomføre de nødvendige tiltakene.

– Ikke bare bør disse familiene få hjelp, men de har også rettslig krav på det.

Fakta om undersøkelsen * SOS-Barnebyer gjennomført en undersøkelse blant barnevernsledere over hele Norge om hvordan de vurderer sin evne til å levere de tjenestene de skal i dag, og hvorvidt de er rustet for den ny reformen fra januar 2022. * SOS-Barnebyer har fått svar av 85 barnevernsledere, av en bruttoliste på cirka 240. Vis mer

– Stemmene blir ikke hørt

Resultatene bør tas på alvor av øverste myndighet, og det må gjøres umiddelbare grep, sier Aarak.

– Disse barna forsvinner. Stemmene blir ikke hørt, og vi fanger dem ikke opp tidsnok. Barna er ekstremt prisgitt at man som samfunn ser dem og tar ansvaret.

Pekt på problemene i lang tid

At den forebyggende hjelpen er for dårlig, har vi vært klar over lenge, sier Thomas Johansen, leder i Landsforeningen for barnevernsbarn.

– Og vi har forsøkt å peke på problematikken i lang tid. Men med en kunnskapsbasert rapport blir det lettere å få myndighetene som styrer til å gjøre noe med dette.

Covid-19 fører til unntakstilstand i flere kommuner. Likevel skal den nye barnevernsreformen, som gir mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, tre i kraft i 2022.

– Denne reformen er jeg redd for at vil føre til at enda flere barn og familien ikke får den hjelpen de trenger. Vi kan ikke bare kjøre på når kommunene ikke er klare, mener Johansen.

Ikke rustet for ny reform

Halvparten av barnevernslederne som deltok i den nye undersøkelsen, opplever at de ikke rustet for den nye reformen.

Dette bekymrer SOS-Barnebyer:

– Disse resultatene gir et veldig tydelig signal om at det er altfor mange som ikke er klare for reformen - og det bør tas på alvor før det rulles ut en reform man ikke vil lykkes med. Det er barna som til slutt blir lidende, sier generalsekretær Aarak.

– Reformen trer ikke i kraft før i 2022. Kan dette inntrykket ha endret seg til den tid?

– Det tror jeg ikke. 2022 er ikke veldig lang tid i statlig og kommunal sammenheng. I 2021 må kommunene allerede tilpasse tjenestene sine, siden samfunnet totalt sett er endret etter corona.

– Ikke godt nok

Undersøkelsen fra SOS-Barnebyer bekrefter i stor grad Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sitt inntrykk av situasjonen i kommunene.

Det sier Bufdir-direktør Mari Trommald til VG.

– Det bygges stein på stein for å forbedre barnevernet. Det pågår mye arbeid for å styrke det forebyggende arbeidet, men det er ikke godt nok.

Bufdir tror at barnevernsreformen vil bli et løft for barnevernet.

– Bakgrunnen for barnevernsreformen som skal tre i kraft i 2022, er en erkjennelse av utfordringene i dagens barnevern. Reformen skal sikre at flere barn skal få rett hjelp til rett tid, sier Trommald.

Direktoratet har selv gjort en ny kartlegging blant oppvekstsjefer og kommunedirektører.

Et flertall av oppvekstsjefer mener at hjelpetilbudet i noen grad er tilstrekkelig, viser undersøkelsen.

Samtidig oppgir et stort flertall av kommuner at de trenger hjelp for å forberede reformen.

– Alle fylkesmenn har hatt møter med kommunene etter at vi gjennomførte undersøkelsen - for å diskutere og avklare hvilke behov kommunene har.

Hevder tilbudet blir bedre

Mange kommuner og barnevernstjenester har ikke gode nok forebyggende tiltak til barn og familier, medgir også Barne- og familiedepartementet til VG.

Dette var også utgangspunktet for tiltakene som gjennomføres i barnevernsreformen, sier statssekretær Jorunn Hallaråker Heggelund (KrF).

– Jeg er opptatt av at flere tjenester i kommunen må bidra i arbeidet med å forebygge omsorgssvikt. God forebygging handler også om at kommunene klarer å samordne tjenestetilbudet sitt, slik at barn som har det vanskelig oppdages tidlig og får hjelp på de områdene de sliter.

– SOS-Barnebyer mener det må tas umiddelbare grep for å sørge for at disse barna og familiene får hjelp. Vil dere gjøre noe nå?

– Vi jobber på flere områder for å forbedre tilbudet til utsatte barn og familier. Barnevernsreformen inneholder flere tiltak for å forbedre kommunenes styring av barnevernet, heve kompetansen i tjenestene og stimulere til at kommunene utvikler bedre forebyggende tiltak til barn og familier i barnevernet, sier Hallaråker Heggelund.

– Kommunene skal bli godt forberedt

– Hva tenker dere om at så mange kommuner ikke føler seg klare for reformen i 2022?

– Vi er opptatt av kommunene skal bli godt forberedt på reformen, derfor har vi lagt vekt på at lang innføringstid før den skal trå i kraft. Vi har satt ned en nasjonal koordineringsgruppe der kommunesektoren og fylkesmennene er representert.

Formålet med gruppen er å sørge for at kommunene blir godt informert om endringene som kommer i 2022.

– Og at det settes i gang aktiviteter lokalt som gjør at kommunene blir bedre rustet til å gjennomføre reformen, sier statssekretæren.

