Erna Solberg: Her er endringen i tiltakene

Norge har i flere uker vært preget av sterke tiltak for å bremse coronasmitten. Nå informerer statsministeren og hvordan tiltakene vil se ut videre.

Det har gått nesten fire uker siden regjeringen kom med de sterkeste og meste inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid.

Tirsdag klokken 16:00 kom statsminister Erna Solberg med ny informasjon om hvordan krisen skal håndteres videre.

Hun åpner med å takke det norske folk for innsatsen for å bekjempe viruset og påpeker at det har en høy pris.

– Ved inngangen til påsken stod 400.000 nordmenn uten jobb, de fleste fordi de er permitterte, sier hun.

Til tross for nådde mål og tall som indikerer kontroll, forteller statsministeren at vi ikke skal lene oss tilbake nå.

– Vi vil holde fast på det vi vet funker. Vi skal videreføre «slå ned»-strategien.

Regjeringen har besluttet å gjøre syv konkrete endringer:

Fra 20. april åpner landets barnehager.

27. april skal elever i 1. til 4. klasse tilbake på skolen. Ambisjonen er at alle elever skal tilbake på skolen på en eller annen måte før sommeren.

Fra 27. april åpnes det for at elever i VG3 som går yrkesfag, skal tilbake på skolen.

Studenter som er på slutten av en grad skal få kunne komme tilbake til studiet.

Fra 27. april vil psykologtimer med en til en-samtaler bli tilgjengelig igjen.

Frisører og virksomheter som er stengt av smittevernhensyn, kan åpnes igjen i løpet av april.

Regjeringen har også besluttet at forbudet mot å overnatte på hytta blir opphevet fra 20. april.

– Det vil ikke lenger være straffbart å overnatte på hytta, men det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser, sier Bent Høie.

Ved 16:00-tiden kom regjeringen med en pressemelding med informasjon om flere tiltak.

Foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. Dette iverksettes raskt.

Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.

Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.

Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen.

Sykehusene skal forberede for normal drift etter påske.

Helsedirektoratet skal sammen med fylkesmennene arbeide for at kommunene gjenoppretter normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten.

Kommunene får et forsterket krav om å ivareta utsatte barn.

Publisert: 07.04.20 kl. 16:16

