PÅ VEI UT I ROMMET: NASA-astronautene Doug Hurley og Bob Behnken under en pressekonferanse i januar. Det var da forventet at de skulle bli mannskap på den kommende romferden. Foto: JOE SKIPPER / X03635

Klart for historisk oppskyting: Første romfart fra USA med astronauter på snart ti år

Det er nesten ti år siden NASA sist sendte astronauter ut i rommet fra amerikansk jord. Nå skal det skje igjen i mai ved hjelp av selskapet til Tesla-gründeren Elon Musk.

Den amerikanske avisen Washington Post melder at NASA nå har offentliggjort den nye oppskytingen.

De skriver at tiårsperioden siden forrige oppskyting fra USA med astronauter har vært preget av forsinkelser og tekniske utfordringer, etter at de sluttet å skyte opp astronauter i 2011. Nå er imidlertid 27. mai satt som dato for den neste bemannede flyvingen ut i rommet fra Florida.

Det omtales som en betydelig milepæl å gjenoppta den bemannede romfarten fra USA igjen. Men det er en stor forskjell fra tidligere.

For raketten vil ikke være eid av NASA, men at det private selskapet SpaceX, som er Tesla-gründeren Elon Musks kommersielle romfartsselskap.

Selskapet jobber hardt for å oppnå drømmen om å sende de første menneskene til planeten Mars og tilbake. Og da de testet rakettmotoren som de håper skal sørge for den romferden i august i fjor, ble det sett på som et stort gjennombrudd.

UBEMANNET FLYGING: En Falcon SpaceX-rakett blir skutt opp fra Kennedy Space Center i Cape Canaveral i Florida. Foto: John Raoux / AP

Selskapet har tidligere flydd opp utstyr til romstasjonen for NASA. Men de har aldri flydd mennesker opp, noe som er sett på som en risikofylt utfordring.

NASA har imidlertid jobbet med Musk sitt selskap gjennom flere år for å sikre at flyvingen blir trygg.

Det har imidlertid foregått en kamp for å bli det selskapet som faktisk gjennomfører flyginger ut fra USA med astronauter igjen. For SpaceX sin rival har vært Boeing som ifølge Washington Post også har vært under kontrakt med NASA. Men selskapet har hatt flere tilbakeslag i sitt arbeid med å klare å sende astronauter ut i rommet.

SUKSESSGRÜNDER: Elon Musk har blitt kjent gjennom bilmerket Tesla. Foto: JOE SKIPPER / X03635

NASA har valgt ut to av sine største veteraner, Bob Behnken og Doug Hurley, som astronauter til oppdraget i mai. De har begge allerede vært mange ganger i rommet.

Oppskytingen er planlagt å foregå fra Kennedy Space Center, på samme sted der mange av Apollo-utskytingene ble gjennomført.

Oppskytingen skal komme på et viktig tidspunkt for NASA, som kjemper for å beholde tilstedeværelsen på den internasjonale romstasjonen. De har måttet stole på Russland for å sende astronauter ut i rommet og skal ifølge Washington Post betalt 83 millioner amerikanske dollar per sete. Per i dag er Chris Cassidy eneste amerikaner på den internasjonale romstasjonen sammen med to russere.

Publisert: 17.04.20 kl. 21:11 Oppdatert: 17.04.20 kl. 21:22

