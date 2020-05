Torsdag 12. mars nyter 50 nordmenn sol og varme på helsesentret Reuma-Sol i Spania. Samme dag oppfordrer regjeringen nordmenn til å droppe alle reiser som ikke er strengt nødvendige. Gjester som har planlagt reiser til Reuma-Sol, lurer på om de bør avlyse turen. «Det er ingen grunn til å avbestille før UD fraråder å reise her», skriver Reuma-Sol på Facebook. Så forandrer smittesituasjonen seg brått i Alicante-regionen. I dag ligger hotellet forlatt.

Reiseråd fra Alicante

ALFAZ DEL PI (VG) Hotelldirektør Dorothy Huskisson Hansen sier hun var trygg på at hotellet Reuma-Sol lå langt unna de hardest rammede byene i Spania.

Reuma-Sol er et feriested på Costa Blanca som eies av Norsk Revmatikerforbund. Hit reiser revmatikere, eldre og andre nordmenn for å nyte sol og varme.

Helsereiser AS beskriver Reuma-Sol som sitt flaggskip.

Mange kronikere tilbringer vintermånedene på hotellområdet som har butikker, restauranter og norsktalende helsepersonell.

Nå er de ansatte permittert, og hotellet stengt.

Da VG besøker hotellet, er resepsjonen dekket av hvite laken. På patioen skyter gresstuster opp mellom flisene, og visne blader danser i trappene. Reuma-Sol skulle feiret 20 års jubileum i år. Hotelldirektør Dorothy Huskisson Hansen vet ikke når de kan åpne igjen.

I april avdekket VG at minst 67 eldre ble smittet av corona etter å reist til Solgården ferie- og helsesenter i Spania

Solgården har beklaget og fortalt hvordan virkeligheten endret seg 12. mars. Etter det handlet alt om å få de eldre gjestene hjem til Norge, sa direktør Arnt H. Jerpstad.

To mil lenger nord, ved Reuma-Sol senter utenfor Benidorm, ønsket feriesenteret fortsatt gjester velkommen:

Reuma-Sol skrev at feriestedet befinner seg i et område som ikke er rammet av coronaviruset.

Facebook-innlegget ble postet 12. mars. Samme dag innførte den norske regjeringen karanteneplikt for alle utenlandsreiser.

Helseminsteren oppfordret til å unngå reiser som ikke var strengt nødvendige.

UD frarådet reiser til andre områder i Spania: Madrid, Baskerland og La Rioja.

To dager senere ba regjeringen alle nordmenn om å komme hjem.

På Facebook-sidene til Reuma-Sol diskuterte gjester om de skulle avbestille.

«Det er ikke forbudt å reise til utlandet», skrev Reuma-Sol fredag 13. mars.

– På det tidspunktet var det nesten ingen som var blitt smittet i Alicante-området. Regjeringen frarådet heller ikke reiser hit, sier hotelldirektør Dorothy Huskisson Hansen til VG.

Folkehelseinstituttet er ikke kjent med at noen nordmenn har blitt smittet av coronaviruset etter å ha vært på Reuma-Sol.

BEKYMRET: Hotelldirektør Dorothy Huskisson Hansen er spent på når Reuma-Sol igjen får gjester fra Norge. Foto: Harald Henden

Hotelldirektøren sier at hun skrev meldingene på Facebook i samarbeid med Helsereiser, men at hun slettet dem da hun så at gjester kunne misforstå budskapet.

– Gjestenes trygghet er det viktigste for oss. Da vi så at noen oppfattet det som om vi drev uforsvarlig, slettet vi meldingene så det ikke skulle bli noen misforståelse, sier Hansen.

– Dere skrev at det ikke er forbudt å reise utenlands?

– Ja, det er sant. Det var ikke forbudt å reise. Det var anbefalinger mot å reise, men det var ingen forbud. Da er det er opp til den enkelte om man ønsker å reise, sier Hansen.

Helsereiser AS arrangerer gruppereiser til Reuma-Sol og hadde 28 gjester der 12. mars.

Daglig leder Anne Kohlberg sier at de ikke har ansvar for dialogene på Facebook-sidene til Reuma-Sol.

– Jeg så dialogen, men Reuma-Sol må få svare for meldingene de skrev. Helsereiser har hele veien forholdt oss til rådene fra norske myndigheter, sier Kohlberg.

– Dette handler også om at gjestene skal kunne avbestille ferien sin. Hvis myndighetene ikke har innført reiseråd må man ha en legeerklæring for å kunne få tilbake på forsikringen.

20 ÅR: Norsk revmatikerforbund kjøpte appelsinlunden med det 300 år gamle hvitkalkede herskapshuset på auksjon i 1998. To år senere åpnet anlegget utenfor Alfaz del Pi. Foto: Harald Henden

Det var flere som reagerte i kommentarfeltet på Facebook.

En av dem er Karin Kvebæk fra Namsos, som svarte på et innlegg postet av Reuma-Sol:

Kvebæk sier til VG at hun reagerte på at reisene ikke ble avlyst selv om det var en kraftig økning av coronasmitte i store deler av Spania.

– Jeg ble sint. Jeg har vært på Reuma-Sol før og vet at klientellet er eldre og folk i risikogrupper. Det ville være livsfarlig å sende kronisk syke til Spania da, sier hun til VG i dag.

Hotelldirektør Dorothy Huskisson Hansen sier at virkeligheten endret seg raskt i disse dagene.

– Alle har rett til å reagere som de vil. Men hensynet til gjestene kom alltid først, sier Hansen.

Da de store spanske byene begynte å stenge ned, reise folk fra Madrid og Barcelona til kysten.

Dermed spredte smitten seg i Alicante-regionen.

– Jeg tror ingen var forberedt på hvor brått det skulle endre seg, sier hun.

Den 12. mars hadde 1388 personer testet positivt på coronaviruset i Madrid-provinsen. I Valencia-provinsen, der Alicante ligger, var 26 personer bekreftet smittet.

Reuma-Sol hadde strenge smitteverntiltak for de femti gjestene som fortsatt var på hotellet, forteller hotelldirektøren.

Spritdispensere utenfor alle rom, avlyste utflukter, ingen fremmede fikk komme inn på området.

– Jeg anbefalte gjestene våre å reise hjem så snart regjeringen anbefalte det. Men det var faktisk mange av gjestene mine som ikke ville reise hjem. De følte seg trygge her, sier Hansen.

Helsereiser AS bekrefter at det ikke var alle gjester som ønsket å reise hjem til Norge med en gang.

De siste gjestene deres ankom Norge 21. mars.

– Etter at Erna Solberg ba alle nordmenn komme hjem, fikk vi gjestene fortløpende hjem til Norge. Våre gjester bruker rutefly og kommer fra hele Norge, så det tok litt tid før alle hadde kommet seg hjem, sier Anne Kohlberg.

Hverken Helsereiser AS eller Reuma-Sol har hørt at noen av deres gjester er blitt smittet av coronaviruset.

AVLYSTE: Reuma-Sol forteller at de avlyste alle utflukter da viruset spredte seg i Spania. Foto: HARALD HENDEN

Folkehelseinstituttet bekrefter at de ikke har mottatt varsel der den smittede har vært på Reuma-Sol senter.

– Heldigvis er det ingen som ble smittet her. Gjestene fløy hjem litt hver for seg på rutefly, men jeg har ikke fått beskjed om at noen har testet positivt etter at de kom hjem, sier hotelldirektør Dorothy Huskisson Hansen.

– Dersom noen var blitt syke mens de var på Reuma-Sol, hadde jeg visst det – og det var det ingen som ble, sier Anne Kohlberg hos Helsereiser AS.

– Jeg har heller ikke fått beskjed om at noen av våre gjester har testet positivt etter at de kom hjem.

I dag er Reuma-Sol stengt og hotellet ligger forlatt. Bassengområdet er sperret av.

Det er tomt på det ellers folksomme hotellet. Nå er det bare litt vedlikeholdsarbeid og hotelldirektør Hansen som er innom noen timer på kontoret.

– Jeg er bekymret for hvordan det vil gå fremover. Når vil revmatikere kunne reise til Spania igjen? Vi driver jo med dette fordi vi bryr oss om at mennesker som har helseplager skal få det bedre, sier Dorothy Huskisson Hansen.

– Hva betyr dette for økonomien deres?

– Jeg vet ikke ennå, sier hun med et sukk.

– Det blir tungt. Hele Alicante-området er bygget opp rundt turisme. Jeg vet ikke hvordan dette skal gå.

Publisert: 21.05.20 kl. 18:04

