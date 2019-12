TRAFF EPSTEIN I USA: Mellom 2011 og 2013 møtte kronprinsesse Mette-Marit og Jeffrey Epstein hverandre flere ganger i USA. Her er kronprinsessen i New York i 2011. Foto: Thomas Nilsson

Slottet: Jeffrey Epstein ble ikke invitert til Norge av Mette-Marit

Den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein var ikke i Norge for å møte kronprinsesse Mette-Marit, og har ikke besøkt noen av Kongehusets eiendommer, sier Slottet til VG.

Mandag beklaget kronprinsesse Mette-Marit at hun møtte Jeffrey Epstein flere ganger – etter at han var dømt for overgrep. De ble introdusert gjennom utenlandske bekjente i 2011, og traff hverandre flere ganger de to neste årene – inkludert én gang i et av Epsteins hjem og én gang i Norge.

– Han har aldri vært på noen av eiendommene eller blitt invitert av kronprinsesse Mette-Marit, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe til VG.

Det gjelder både de offisielle eiendommene, som Det kongelige slott i Oslo, og de private, som kronprinsfamiliens hjem Skaugum i Asker og hyttene i Uvdal og Risør.

Ellers har de to møtt hverandre i USA. Slottet understreker at det er snakk om sosiale settinger og at det alltid har vært andre til stede. Det betyr at Mette-Marit enten har vært på en privat reise eller at det har skjedd utenfor programmet på en offisiell reise.

Ikke varslet av UD

Det er ikke kjent når eller i hvilken anledning Epstein var i Norge mellom 2011 og 2013. Ifølge Slottet hilste kronprins Haakon på den overgrepsdømte milliardæren én gang, på den luksuriøse ferieøya St. Barts i 2012. Året etter ble kontakten brutt.

Epstein skal ha prøvd å bruke forbindelsen til Mette-Marit overfor andre, noe kronprinsessen skal ha reagert på. Utenriksdepartementet avviser at de hadde noe med saken å gjøre.

– Utenriksdepartementet har ikke kontaktet Slottet om kronprinsesse Mette-Marits kontakt med Epstein, sier pressekontakt Ane Haavardsdatter Lunde til VG.

Mette-Marit har sagt at hun ikke kjente til alvorlighetsgraden av Epsteins kriminelle handlinger, og beklaget at hun ikke undersøkte fortiden hans nærmere. Den amerikanske milliardæren ble dømt for overgrep og menneskehandel i 2008, etter at han tilsto å ha betalt en mindreårig jente for sex.

Epstein var siktet og varetektsfengslet for nye anklager, da han i sommer ble funnet død på cellen sin.

TRUMP-VENN: USAs president Donald Trump, hans fremtidige kone Melania Knauss, Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell på fest i 2000. Foto: Davidoff Studios Photography / Archive Photos

Norske finanskjendiser i Epstein-nettverk

I et av privatflyene sine, som fikk kallenavnet «Lolita Express» i amerikanske medier, inviterte Epstein med seg celebre gjester. Blant dem var Celina Midelfart.

Loggene kapteinen førte fra flyets reiser viser at den norske kosmetikkarvingen skal ha reist 15 ganger i 1996 og 1997, med Jeffrey Epstein. På syv av turene er Epstein eneste oppførte medpassasjer.

– Jeg hadde penger investert som Jeffrey Epstein hadde forvaltningsansvar for, i en toårs periode mens jeg studerte i USA, sier Celina Midelfart til VG.

Etter det VG forstår har flere kjente nordmenn investert penger gjennom Epstein, som startet sin karriere som forvalter i Bear Stearns.

Meglernestor Jan Petter Collier bekrefter overfor VG at han var blant dem som hadde kontakt med Epstein på 90-tallet.

– Jeg har ingen kommentarer om en person jeg forretningsmessig har møtt, og ikke snakket med på over 20 år, sier Collier til VG.

