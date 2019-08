STORE VANNMENGDER: Det kom mye vann mot Martha Apelthun Hamres hus i natt. Mye ble ødelagt på eiendommen. Foto: Privat

Fikk jordskred og flom mot huset: – Livredd for at det skal komme mer

Martha Apelthun Hamre og ektemannen måtte flykte til båten sin da vann, jord og stein kom mot huset deres i natt.

– Alt er rasert.

Det sier Martha Apelthun Hamre (69) som bor i Kvam i Hordaland.

I natt fikk hun og ektemann Inge Hamre eiendommen ødelagt etter at det kom både jordskred og flom mot huset deres.

– I natt tenkte jeg, nå ryker det, sier hun.

HJEMME IGJEN: Martha og ektemannen Inge Hamre utenfor huset. I natt fryktet hun at huset skulle gå tapt i raset. Foto: Privat.

Drivhuset og veien til huset deres er ødelagt. I tillegg til jord og vann er det også mye stein på eiendommen. I huset har det sevet inn vann gjennom to inngangsparti.

Men heldigvis står huset fremdeles.

ØDELEGGELSER: Raset ødela mye på eiendommen.

Det var klokken 2.40, natt til torsdag, at brannvesenet i Hordaland meldte at et hus i Kvam var rammet av store mengder vann som kom drivende gjennom veibanen og bebyggelsen. Politiet og representanter for kommunen rykket ut til området.

– Beboerne evakuerte seg selv da det begynte å renne vann gjennom huset. Brannvesenet er på stedet og bistår, sa Dag Olav Sætre i Vest politidistrikt i går.

I dag sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Per Algerøy, at det var et jordras som forårsaket at det kom så mye vann mot huset.

– Det har med elveløpet å gjøre, sier han.

Fare for jord- og flomskred på Vestlandet

Det har vært meldt flomfare på Vestlandet og fare for jord- og flomskred på grunn av kraftige regnbyer denne uken. Farevarselet i Hordaland, Nord-Rogaland og Sogn og Sunnfjord ble oppdatert til oransje nivå onsdag kveld og natt til torsdag.

Natt til torsdag preget store vannmengder Vestlandet. Først måtte hovedveien E16 mellom Bergen og Voss stenges ved Bolstad på grunn av ras. Siden måtte også omkjøringsveien på fylkesvei 314 stenges ved Bergsdalen på grunn av ras utløst av regnværet.

– Forferdelig foss som gikk fra hovedveien

Det var naboen som ringte og varslet Martha og ektemannen i natt.

– Da så jeg skitten som rant ut i sjøen. Vi sprang ut i stuen og så havet som kom ned.

Martha og ektemannen kom seg ut på egen hånd mens det rant strie elver på begge sider av huset. De tok seg ned til båten sin som ligger i båthavn rett nedenfor huset deres.

– Det var en forferdelig foss som gikk fra hovedveien, ned i vår blindvei og rett inn på tunet.

Først gikk de ut av huset til hovedveien.

– Etter å ha snakket med politiet sier de at vi må evakueres. Når vannet hadde seget, gikk vi til båten. Geologen måtte se før vi fikk gå inn. Da geologen så det var ok, da ringte politiet og vi kunne gå tilbake til huset.

Foto: Privat

Redd nye ras

Hendelser som dette gjør henne bekymret for om det vil komme nye ras i området.

– Jeg er livredd for at det skal kommer mer, sier hun.

I morgentimene torsdag, noen timer etter de hadde gått til båten, er hun og ektemannen tilbake i huset.

Nå venter de på at en takstmann skal komme for å vurdere skadeomfanget.

– Det er trasige greier. Men vi kan ikke gjøre så mye mer ut av det. Nå må vi få folk til å mure opp igjen her med maskiner, så går det sin gang dette.

