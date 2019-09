UNDER VANN: Den undersjøiske restauranten Under er designet av arkitekter fra Snøhetta. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Gründere ber om fiskeforbud ved undervannsrestaurant

Eierne av Norges eneste undersjøiske restaurant, Under på Spangereid ved Lindesnes, har fått politikerne med på at det ikke skal fiskes rett ved restauranten.

NTB

Gründerne har søkt om at området like rundt restauranten defineres som et såkalt nullfiskeområde og at det gis redskapsforbud i et større område rundt i Njervefjorden. Lokalpolitikerne støtter søknaden og vil nå sende en anbefaling til Fiskeridirektoratet og Fiskeridepartementet om at de vedtar en forskrift for de foreslåtte restriksjonene.

– Er det noe vi politikere må sørge for, er det at mennesker som ønsker å etablere noe i kommunen, blir godt ivaretatt. Vi tar gjerne imot tyske fiskegjester, men det blir for dumt om de skal ha båtene oppi restauranten og fiske opp fisken som vi ønsker skal være synlig fra Under, sier ordfører Janne Fardal Kristoffersen i Lindesnes kommune til Fædrelandsvennen.

Restaurantens gründer Gaute Ubostad sier det ikke har vært problemer med fiskere utenfor de undersjøiske vinduene, men sier at de med et forbud håper å stimulere havet utenfor.

Forsker Trond Rafoss ved Norsk Institutt for bioøkonomi har vært med på å utarbeide de maritime planene rundt restauranten. Han er mot bruk av garn og teiner, men ikke fiske med snøre eller stang.

LANGT SØR: Restauranten Under ligger på Spangereid i Lindesnes Foto: Tomm W. Christiansen

I Farsund, Lyngdal og Lindesnes Fiskarlag støtter de ikke fiskeforbudet.

De viser til at området er brukt til hummerfiske, garnfiske og fiske med teiner.

– Vi er derfor negative til deres ønske om forbud mot faststående redskap, sier formann Daniel Fjeldskår i fiskerlaget.

