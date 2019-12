SPOR I HELE HUSET: Sprox-mannen tråkket rundt i huset til Anne-Elisabeth Hagen. Politiet knytter skosporene til hennes forsvinning. Foto: Tore Kristiansen

Lørenskog-forsvinningen: Gransker straffede Sprox-kjøpere

Hvem tråkket rundt med Sprox-sko i Sloraveien? Straffedømte skokjøpere står høyt på listen i jakten på svaret.

Denne høsten har politiets etterforskere begynt å legge et enormt puslespill i jakten på Sprox-mannen.

– Vi mener fremdeles at avtrykket med stor sannsynlighet er avsatt av en gjerningsperson. Det skyldes både måten det er avsatt på og hvor det er avsatt, sier etterforskningsleder Tommy Brøske til VG.

Politiet mener at Anne-Elisabeth Hagen (69) om morgenen 31. oktober 2018 blir overrumplet av en eller flere gjerningspersoner i sin egen bolig. Deretter forsvinner hun, og nå mener politiet at hun mest sannsynlig er drept.

Spurt om alibi

Det er spesielt én person som har lagt igjen skospor ulike steder i boligen.

Vedkommende har tråkket rundt i huset, på både fliser og tepper. Politiet mener avtrykket tilhører en sko av typen Sprox i størrelse 44-45-46, kjøpt på Spar Kjøp.

På samme måte som bileiere den siste tiden har blitt oppsøkt og fått spørsmål om bilen sin, og alibi den 31. oktober, har også sko-kjøpere fått spørsmål om alibi.

Sprox-kjøpere har blitt oppsøkt av politifolk med spørsmål om hvor de oppbevarer skoene, hvor de eventuelt er blitt av, og om de har noen forbindelse til Sloraveien på noen måte.

DENNE SÅLEN: Politiet er interessert i personer som har kjøpt en Sprox-sko med slik såle. Her presenterer etterforskningsleder Tommy Brøske skoen på en pressekonferanse i august. Foto: Tore Kristiansen

Prioriteringslisten

Politiet har vært nødt til å prioritere i det store materialet. Etter det VG får opplyst har etterforskerne jobbet etter følgende prioriteringsliste.

** Geografisk prioritering:

De Spar Kjøp-butikkene som ligger i nærområdet og på Østlandet, er av større interesse, enn butikker for eksempel i nord i landet. Når man først skal prioritere, har man gått rett på de aller nærmeste. For eksempel er kjøpene på Spar Kjøp i Lørenskog, nøye ettergått.

** Straffedømte:

Det har vist seg at Sprox-skoen er en såkalt lavstatus-sko. Det er flere i det store innsamlede materiale av skokjøpere som er dømt for kriminelle handlinger tidligere, etter det VG får opplyst.

Med et så stort materiale, vil det være naturlig å finne innslag fra straffesaksregisteret, men det gir politiet mulighet til å prioritere. Dersom personer fra nærområdet som har kjøpt en slik sko, har en interessant bakgrunn, som for eksempel ran, utpressing, vold, så vil de bli prioritert høyere enn en som er dømt for trygdebedrageri.

KJØPT PÅ SPAR KJØP: Sprox-skoen er kjøpt ved en av landets Spar Kjøp-butikker, som har en forretning blant annet på Lørenskog. Foto: Helge Mikalsen

– Svaret kan ligge der

Politiet lanserte sko-funnet på en pressekonferanse i august, men har på ingen måte gitt opp å finne identiteten på personen som kan kjøpt skoen, og om mulig være den personen som har vært i Sloraveien.

Det skal være solgt 1500 slike skopar i Norge, innenfor tidsrommet politiet har satt som aktuelt mellom 2016 og oktober 2018.

Politiet har oversikt over alle som har kjøpt sko med kort, men har oppgitt at det er om lag 300 kjøp, der skoene er kjøpt kontant. Arbeidet med å få disse til å melde seg har pågått i hele høst, og pågår fortsatt.

Jørn Lier Horst, krimforfatter og mangeårig drapsetterforsker, sier til VG at det ikke er overraskende at det dukker opp kriminelle blant sko-kjøperne.

– Dette er som det sies, noe som kan omtales som en lavstatus-sko, og da kan man få personer med rulleblad, som det er naturlig å ettergå, sier Horst.

DE SMÅ DETALJENE: Den tidligere drapsetterforskeren Jørn Lier Horst sier at svaret ofte ligger i de små detaljene. Foto: Mattis Sandblad

Han sier det spesielt er naturlig å prioritere dem med voldsrelatert bakgrunn.

– Eller annen kriminell bakgrunn som er aktuell overfor den forbrytelsen man etterforsker, sier Horst.

Han omtaler den type møysommelig sko-gransking som Lørenskog-etterforskerne driver med nå, som noe politiet ofte vet at de trolig ikke lykkes med.

– Men det må gjøres likevel. Lister må føres og informasjon må systematiseres. Svaret kan ligge der, og løsningene ligger ofte i de små detaljene, sier han.

Interessante krysskjøp

I tillegg til selve skokjøpet er politiet opptatt av mulige såkalte krysskjøp.

Både kjøp av strips og brevpapir med konvolutt, er noe politiet har vist interesse for, ettersom disse gjenstandene fra Clas Ohlson ble funnet på åstedet. Har noen kjøpt strips brevpapir og konvolutter på samme butikk vil det være et svært relevant spor for politiet.

FORSVUNNET: Anne-Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden 31. oktober i fjor. Her sitter hun sammen med ektemannen Tom Hagen i et selskap. Foto: Privat

Etterforskningsleder Tommy Brøske sier til VG at politiet ennå ikke har klart å knytte skoavtrykket til en konkret person.

– Men denne jobben er ikke ferdig, sier Brøske.

– Du har tidligere i høst sagt til TV 2 at dere har sjekket personer ut av saken. Hva kan du nå si om personer og miljøer som er helt sjekket ut av saken?

– Etterforskning er en dynamisk prosess og politiet er derfor svært tilbakeholdne med å bruke uttrykk som «utelukket» eller «helt sjekket ut av saken.» Når det er sagt, vil det i en bred og omfattende etterforskning som dette være mange personer som av ulike grunner kommer inn i etterforskningen. Mange av disse kan raskt eller ganske raskt legges midlertidig til side, mens andre krever en mer omfattende etterforskning, sier Brøske.

Etterforskningslederen understreker at selv om politiet på et tidspunkt legger til side observasjoner, personer eller annet, kan dette tas frem igjen på et senere tidspunkt på bakgrunn av nye opplysninger eller resultater fra den pågående etterforskningen.

