STATUE REVET: Statuen som ble reist av norskfødte Hans Christian Heg i Wisconsin i USA ble revet natt til onsdag norsk tid. Heg kjempet på nordstatssiden under den amerikanske borgerkrigen og var slaverimotstander. Foto: Dylan Brogan/Isthmus

Statue av nordmann revet ned i USA

Natt til onsdag ble statuen av norskfødte Hans Christian Heg i Wisconsin revet ned. – Fremstår umotivert, sier historiker Karl Jakob Skarstein.

For mindre enn 10 minutter siden

Videoer delt i sosiale medier viser mindre folkemengder springe ned en gate for senere å dumpe Hans Christian Heg-statuen de har revet i eleven.

Heg var født i Lier og emigrerte til USA der han sluttet seg til det nystiftede republikanske partiet. I ettertid står han ut som det fremste symbolet på norsk deltagelse i den amerikanske borgerkrigen, ifølge historiker og forfatter Karl Jakob Skarstein.

– Jeg må si jeg blir veldig overrasket over dette. Hans Christian Heg kjempet jo på nordstatssiden i krigen, den siden som ville få slutt på slaveriet, sier han, som blant annet har skrevet bok om nordmenns kamp for Amerika under borgerkrigen.

Heg døde på slagmarken ved slaget i Chickamauga i 1863. Der ledet han «15. Wisconsin frivillige infanteriregiment», ofte omtalt som «det norske regiment».

Videoene i Twitter-tråden under er filmet av en lokal reporter. Sistnevnte viser angivelig at Heg-statuen dumpes ut i elven:

Rivingen av Heg-statuen var en av flere hendelser i Madison under demonstrasjonene i Wisconsin natt til onsdag. Blant annet ble ruter knust og en annen statue revet ned, skriver avisen Milwaukee Journal Sentinel.

Bakgrunnen for protestene som startet tirsdag skal være at en svart mann tidligere på dagen ble arrestert for å ha forsøkt å ta med seg et balltre og en megafon inn på en restaurant, skriver avisen. Det er uklart om demonstrantene i Wisconsin har hatt spesielle grunner til å rive ned Heg-statuen.

– Fremstår umotivert

Det anslås at omkring 6000 nordmenn deltok i den amerikanske borgerkrigen. I Vinteren i 1861–62 var 900 av dem var samlet i «det norske regiment» der Hans Christian Heg ble utnevnt som sjef.

Debatten om og vandaliseringen av statuer av historiske skikkelser fra en tid der slaveri var utbredt har kommet etter drapet på amerikanske George Floyd og demonstrasjonene som fulgte. Primært har skikkelser som støttet oppunder eller sto bak omfattende slaveri og folkemord blitt ødelagt i forbindelse med protestene.

Les også: Vil ha statuer fjernet

MOT SLAVERI: Hans Christian Heg var slaverimotstander. Statuen av ham ble reist på 1920-tallet i Madison i Wisconsin. Foto: Vesterheim Norwegian-American Museum

Historiker Skarstein mener det er liten grunn til å tro at rasisme er hovedårsak til at akkurat statuen til Hans Christian Heg er revet ned.

– Ser du på alt han har skrevet med lupe, vil du sikkert finne et eller annet som på en eller annen måte kunne oppfattes rasistisk. Han var en mann av sin tid og få hvite menn fra den tiden ville kommet gjennom det nåløyet. Inntrykket mitt er ikke at de som nå river bort statuer går så grundig til verks heller.

– Det fremstår egentlig litt absurd og umotivert, sier han.

Publisert: 24.06.20 kl. 10:05

Les også

Mer om USA Rasisme-opprøret

Fra andre aviser