SAMFERDSELSMINISTER: Knut Arild Hareide (KrF) Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

Hareide står fast på E18-krav for å støtte Fornebubanen – full klinsj med Oslo og Viken

Regjeringen holder fast ved at Oslo og Viken må garantere for E18-prosjektet for at staten skal betale sin del av Fornebubanen.

NTB

Nå nettopp

Striden om samferdselsutbyggingen vest for Oslo tilspisser seg.

Oslo kommune og Viken fylkeskommune inngikk onsdag kontrakter med dem som skal bygge den nye T-banen til Fornebu, ifølge Dagsavisen. De hadde da bedt samferdselsminister Knut Arild Hareide om en avklaring innen tirsdag kveld om regjeringens støtte til prosjektet.

les også E18-striden: Vedum ber Hareide droppe motorvei

– Da det ikke kom noe svar, anser vi at vi har fått det vi trenger for å gå videre, sier Oslos byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG), til Dagsavisen.

Svaret kom imidlertid torsdag. I et brev sendt til byrådet, som NTB har fått tilgang til, svarer Hareide at et lokalt vedtak om en lånegaranti til E18-utbyggingen er en forutsetning for at regjeringen kan støtte Fornebubanen.

– Det er nå opp til lokale parter å stille en nødvendig lånegaranti for E18-prosjektet, slik at dette kan realiseres. Staten står ved sine forpliktelser. Nøkkelen til å få realisert Fornebubanen ligger derfor nå hos lokale myndigheter, skriver Hareide i sitt brev.

Publisert: 02.07.20 kl. 11:38

