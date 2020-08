Slik opplever du Luftens dronning for siste gang

Jumbojeten har vært et ikon i mer enn 50 år, men nå er det straks last call for Boeing 747. Vi viser deg de siste mulighetene for å oppleve Luftens dronning.

Nå nettopp

Det er ikke for ingenting at flyet bærer tilnavnet «Queen of the Skies». Den som en gang har stått foran nesen på en 747 på rullebanen og kikket opp på det enorme flyet, glemmer det aldri. Men nå er det slutt.

Giganten som en gang sprengte alle grenser, er innhentet av tiden.

Enden på eventyret har vært forutsett i mange år. Økte drivstoffpriser, større bevissthet om forurensning og klimaspørsmål, samt nye mer kostnadseffektive fly, har alle varslet jumbojetens endelikt.

Så kom coronaviruset, og luftfartens verste krise, og akselererte utviklingen.

Noen av verdens største flyselskaper har over natten parkert alle sine 747, og Boeing-fabrikken stanser produksjonen. Jumbojetens dager er talte.

Lenger nede i reportasjen vil du få vite hvilke muligheter som fremdeles finnes for å oppleve en passasjerreise med «Luftens dronning».

