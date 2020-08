Statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner på Høyre-konferanse i Oslo tirsdag. Sanner sier han avventer den juridiske vurderingen av Finansdepartementets mulighet for å instruere Norges Bank. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Sanner: - Viktig å få en alternativ vurdering i Tangen-saken

Finansminister Jan Tore Sanner (H) mener det var viktig å få en ekstern gjennomgang av hvor stort handlingsrom han har overfor Norges Bank i ansettelsessaken.

NTB

Nå nettopp

Den juridiske vurderingen er ventet tirsdag ettermiddag.

– Det var viktig for meg som finansminister fordi jeg ønsket å få en alternativ vurdering, sier Sanner til NTB.

Finansdepartementet har allerede gjort sin egen analyse av spørsmålene. Konklusjonen var at finansministeren ikke har noen instruksjonsmyndighet, og at ansvaret for ansettelsen ligger til hovedstyret i Norges Bank.

Sanner svarer slik på om det er frustrerende for ham å ha begrenset handlingsrom:

– Jeg tror vi skal være glad for at vi i et land som Norge har tydelige roller, og at vi respekterer maktfordelingsprinsippet, sier han og viser til at Stortinget vedtok endringer i sentralbankloven så sent som i fjor sommer.

Fra enkelte hold stilles det spørsmål om hvorfor Sanner ba et eksternt advokatselskap om å foreta vurderingen i stedet for å bruke departementets egen lovavdeling.

– Dette er en diskusjon som har tiltatt i styrke de siste dagene. Det ville ta betydelig lengre tid hvis vi skulle bruke lovavdelingen, som sitter med mange omfattende saker, sier han.

Publisert: 18.08.20 kl. 14:35

Fra andre aviser