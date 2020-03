Hans Torvald Haugo, generalsekretær i Norges Optikerforbund, etterlyser informasjon fra myndighetene. Foto: Norges Optikerforbund / NTB scanpix

Optikere holder stengt, vet ikke om de får selge linser

Norges Optikerforbund aner ikke om de får lov til å selge kontaktlinser eller utlevere briller som ligger klare til avhenting. Alle butikker er nå stengt.

Optikerne sier de ikke ble varslet før myndighetene like etter klokken 21 søndag gikk ut med at en rekke virksomheter – blant annet psykologer, fysioterapeuter og optikere – må holde stengt.

– Optikerbransjen hadde allerede satt seg ned for å få en felles forståelse av hva som er akutte og nødvendige undersøkelser for å sikre folk tilgang på briller og kontaktlinser. Men så kom brevet fra Helsedirektoratet inn i e-posten klokken 2109 – etter at Helsedirektoratet hadde stengt klokken 21, sier Hans Torvald Haugo, generalsekretær i Norges Optikerforbund, til VG.

I brevet fra Helsedirektoratet heter det at virksomheten må stenge.

– Vår anbefaling til alle kjedene er at de stenger virksomheten og lukker døren, sier Haugo til VG.

Han synes det er merkelig at bransjen ikke ble kontaktet i forkant av vedtaket.

Haugo og kollegene har forgjeves forsøkt å få tak i Helsedirektoratet mandag formiddag for å høre om de fortsatt kan selge linser og levere ut ferdige briller.

Han vet heller ikke om optikerne kan selge produkter på nett.

– Når de bruker begrepet virksomhet og det er samme organisasjonsnummer på nettbutikken som på optikerforretningen må de kanskje stenge nettbutikken også, sier Haugo.

Når VG ringer Helsedirektoratets pressetelefon, henvises det til vedtaket hvor det heter at virksomheten må holde stengt.

Ifølge Haugo er det rundt 600 optikerforretninger i Norge.

