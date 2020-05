VENTER PÅ PENGER: VG har snakket med Kjell-Jakob (23), Daniel (23), Cecilie (42) og Torgeir (43) som alle er permitterte eller arbeidsledige. De opplever at NAV-støtten de får ikke strekker til – eller ikke kommer når de trenger den. Foto: Privat

Permitterte og arbeidsledige under corona – venter på penger fra NAV

Enormt søknadstrøkk og tekniske løsninger har latt penger til tusenvis av arbeidsledige nordmenn vente på seg under coronakrisen. VG har snakket med fire av dem. De har klart seg takket være sparepenger, utsatt husleie og forskutterte penger.

Oppdatert nå nettopp

Torgeir Akselsen (43), som er delvis permittert, forteller at han ennå ikke har en krone fra NAV og at han sliter med å få betalt regningene sine. Han er en av over 433.000 nordmenn som har søkt på dagpenger etter torsdag 12. mars – da Norge stengte ned.

Selv om NAV har behandlet flere dagpengesøknader så langt i år enn det de gjorde i hele fjor til sammen, venter over 300.000 nordmenn fortsatt på svar:

Vil jeg få penger? Hvor mye? Og når kommer de?

Heldigvis har firebarnsfar Akselsen, som jobber i transportnæringen, fått utsatt deler av husleien sin. Han har vært permittert siden 16. mars.

– NAV sier jeg kan få forskudd på dagpenger, men det er jeg ikke interessert i, for da mister jeg kontrollen over hva jeg skal ha og NAV kan be om å få penger tilbake hvis jeg skulle ha fått for mye. Så det blir ikke aktuelt, sier han til VG.

Drøyt 154.000 personer har fått utbetalt et slikt forskudd. Men ingen permitterte har fått utbetalt lønnskompensasjonen fra NAV. Ordningen som skal sikre permitterte full lønn de 20 første dagene etter permittering til de kan ha rett til dagpenger, er forsinket.

– Det er tett samarbeid mellom departementet og NAV for å få opp en ordning så raskt som mulig, sier beredskapsleder Yngvar Åsholt i NAV til VG, men han kan ikke si når det vil bli. Han har tidligere fortalt at NAV ikke er rigget for den pågangen de nå opplever – hverken med tanke på bemanning eller IT-løsninger.

Behandlingen av søknadene til delvis permitterte har heller ikke begynt, fordi det gjenstår noen avklaringer, forklarer Åsholt.

Se også: Slik rammes bedrifter og ansatte av coronaviruset

Slik er støtteordningen for permitterte under coronakrisen Ble du permittert etter 20. mars, har du krav på 20 dager med lønnskompensasjon – der arbeidsgiver dekker de to første dagene, og NAV de 18 neste. Denne ordningen er ennå ikke på plass.

Deretter kan du ha krav på dagpenger som betales for to og to uker av gangen.

Siden 12. mars er det kommet inn totalt 433. 900 søknader om dagpenger, hvorav 378.800 gjelder dagpenger ved permittering.

NAV har behandlet totalt 130.000 saker – de kan være både innvilget og avslått.

Drøyt 81.000 søkere har fått utbetalt dagpenger av dem som har søkt etter 12. mars.

Søknadene til de som er delvis permitterte har ennå ikke blitt behandlet, fordi det gjenstår noen avklaringer før saksbehandlingen kan begynne.

På grunn av den store økningen i arbeidsledigheten, har en ordning for forskudd på dagpengene blitt laget slik at folk kan få penger mens dagpengesøknaden behandles. Dette forskuddet blir trukket fra dagpengene når du begynner å motta dem, 20 prosent hver gang – helt til forskuddet du har fått er nedbetalt.

Så langt har 154.978 personer fått utbetalt forskudd på dagpenger. Tallene gjelder per 12. mai der annet ikke er opplyst. Kilde: NAV Vis mer

DELVIS PERMITTERT: Torgeir Akselsen (43) er ikke imponert over NAV som han sier han ennå ikke har fått en krone av. Enn så lenge jobber sjåføren 40 prosent og må klare seg på det. Foto: Privat

– Stor skandale

Inntil Akselsen vet noe mer, må han klare seg på de 40 prosentene han fortsatt jobber, men det holder ikke til å betale alle regningene. Han skjønner at NAV har mye å gjøre, men mener likevel det ikke er godt nok og peker på at de færreste har oppsparte midler som de kan leve av mens de venter på penger fra det offentlige.

– Sett i mine øyne er dette en stor skandale. Folk har sine faste utgifter som skal betales og nå må vi vente i månedsvis. Jeg savner konkret svar fra NAV eller myndighetene om hvor problemet ligger, sier Akselsen og viser til at det snart er gått åtte uker siden han ble permittert.

les også NAVs lønnsordning for permitterte forsinket: – Ingenting er verre en uvisshet

Fire barn og hus, men halv jobb: – Ingen gunstig situasjon

På Gjøvik er Cecile Følling (42) 50 prosent permittert fra jobben som selger på Raufoss. Hun tør ikke tenke på hvordan det hadde vært om hun var hundre prosent permittert.

Med fire barn hjemme, et stort huslån og bil er hun allerede ganske avhengig av inntekten sin. Dagpengene vet hun ennå ikke når kommer, og Følling føler seg heldig som har litt jobb.

– Men jeg er skilt og sitter på et stort hus. Jeg betaler utgifter som om vi hadde to inntekter her. Det er klart at dette ikke er en gunstig situasjon. Det betyr for min del at jeg ikke kan bruke noe penger. Lavere rente og sånne ting har hjulpet på. Jeg har merket velvilligheten fra flere hold, bortsett fra hos NAV, som skal være sikkerhetsnettet til arbeidstagerne.

SATSER PÅ FORSKUDD: Cecilie Følling (42) fra Gjøvik er bekymret for hvor lang tid det vil ta før dagpengene kommer. Hun håper derfor hun kan få anledning til å motta forskudd en måned til. Foto: Privat

Følling ble overrasket over at permitterte dagpengesøkere ikke automatisk også søker om lønnskompensasjon, men at dette er en egen ordning som må lages på nytt og ennå ikke er klar.

– Jeg anser meg som relativt oppegående og har et uproblematisk forhold til NAV, men dette er en fortvilet situasjon for dem som er rammet, sier hun.

Da Følling begynte å skjønne at det kunne ta lang tid før støtten kom, bestemte hun seg for å søke om forskudd. Pengene var på konto etter bare et par dager – og nå håper hun at hun vil få anledning til å søke for nok en måned.

les også Navs IT-direktør: «Et sjokk langt større enn noen kunne tenke seg»

Støtten dekker ikke utgiftene – fikk beskjed om inntil åtte måneder behandlingstid

Daniel (23) fra Oslo fikk ikke fornyet prøvekontrakten han hadde da coronakrisen kom. Han har klaget på dagpengeberegningen, fordi pengene ikke dekker utgiftene hans. Trolig har tiden som student frem til i fjor sommer gjort utslag, men siden den gang har han flyttet hjemmefra og begynt å jobbe.

– Utregningen er kanskje korrekt ut ifra hvordan NAV beregner, men den tar ikke høyde for min situasjon i det hele tatt, sier Daniel.

Pengene utgjør rundt halvparten av det han har fått utbetalt i full jobb, cirka 13.000 kroner etter skatt. Med en husleie på 10.500 kroner og andre faste utgifter i tillegg, er det i teorien vanskelig å få det til å gå rundt.

VENTER PÅ KLAGE: Daniel har hatt god opplevelse med NAV, men at behandlingstiden for klager er på inntil 34 uker mener han er urimelig. Foto: Privat

Daniel har fått beskjed om at det kan ta inntil 34 uker å få svar på klagen. Det mener han er urimelig.

– At det skal ta åtte måneder å behandle klagen forundrer meg, når det handler om noe så essensielt som å få livet til å gå rundt. Det er for dårlig. Man endrer jo gjerne livssituasjon etter inntekt, sier Daniel.

NAV kjenner ikke Daniels situasjon spesifikt, men kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt svarer på generelt grunnlag at det er inntekt og ikke livssituasjon som er grunnlaget for beregning av dagpenger.

Han forteller at det er vanskelig å anslå hvor lang saksbehandlingstiden er på klager nå, fordi mye av saksbehandlingskapasiteten er flyttet til behandling av dagpengesøknader, som har høy prioritet.

les også Corona-tilskudd: 340 bedrifter må betale tilbake penger

Kunne ikke betalt utgifter uten sparepenger

Kjell-Jakob Risnes Andersen (23) ble permittert fra jobben som gatemanager på Bergen lufthavn 13. mars. Dagen før VG snakker med ham, har han fått sin første dagpengeutbetaling – oppunder ni uker etter han ble permittert.

Før dette har han fått forskudd på dagpenger som hjalp på situasjonen i april, men lønnskompensasjonen mangler fortsatt.

SPARER: Kjell-Jakob Risnes Andersen (23) fra Bergen synes det har vært uforutsigbart å ikke vite når pengene kommer – og venter fortsatt på penger han har krav på. Foto: Privat

– Jeg har huslån, billån og bilforsikringer. Hadde jeg ikke hatt sparepenger, hadde det ikke gått å betale de faste utgiftene mine, sier Andersen.

– Hva hadde du gjort da?

–Jeg vet ikke. Jeg måtte kanskje spurt foreldrene mine, da, sier han.

Han beskriver situasjonen som usikker fordi han har gått så lenge uten å vite når pengene faktisk ville kommer på konto – og fortsatt mangler lønnskompensasjonen.

– Nå må jeg egentlig bare spare og spare.

NAV: – Skjønner at dette er en situasjon som er svært vanskelig

Kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i NAV forteller at det vil ta tid å få behandlet sin dagpengesøknad til tross for forenklet saksbehandling, flere saksbehandlere og at NAV behandler saker i et omfang de aldri har vært i nærheten av.

Behandlingen av søknadene til de som er delvis permitterte har imidlertid ikke begynt, fordi «det gjenstår noen avklaringer», sier han.

NAV forventer å være à jour i slutten av juli. I august er det ventet at behandlingstiden vil ligge på mellom 25 og 30 dager – så sant antall søknader ikke øker mer enn NAV har lagt til grunn, forklarer Åsholt.

STOR PÅGANG: Kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i NAV. Foto: Ingar Næss

Har man først fått innvilget søknad og levert inn meldekort, skal det ikke ta mer enn to-tre dager før pengene kommer, ifølge ham.

– Vi skjønner at dette er en situasjon som er svært vanskelig for veldig mange mennesker.

Åsholt viser til forskuddet som en mulighet for dem som trenger penger og ikke har søkt om dette - og minner om at dette kan søkes på igjen en måned etter at man sist søkte. Dette beløpet er litt mindre enn det NAV regner med at du vil få i dagpenger.

Da revidert nasjonalbudsjett kom 12. mai, ble det klart at NAV får 700 millioner kroner ekstra til driften for å håndtere pågangen som følge av coronapandemien. Fra før har de fått 200 millioner kroner ekstra under krisen.

Til info: VG har ikke bedt NAV om oppheving av taushetsplikten til personene som uttaler seg i denne saken og NAV uttaler seg om utfordringene de opplever på generelt grunnlag.

Publisert: 15.05.20 kl. 10:50 Oppdatert: 15.05.20 kl. 11:01

Les også

Mer om Coronaviruset Permittering Nav Arbeidsledighet

Fra andre aviser