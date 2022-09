TRAKK SEG: Pia Tjelta, Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbø skal ikke lenger være en del av skjønnhetsklinikken Nomi.

Gikk hardt ut mot skjønnhetsklinikken: − Massiv støtte

Debatten om skjønnhetsklinikken har ført til mer oppmerksomhet rundt kvinnehelse. – Viktig at vi opprettholder det.

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning har aldri opplevd å få så mye oppmerksomhet som nå.

– Vi har fått enormt mye oppmerksomhet, og det har kanskje manglet. Det har vært en helt spesiell situasjon, sier professor og leder ved senteret Siri Vangen.

I dagene etter at Pia Tjelta, Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbø fortale om sin nye klinikk, har forskningssenteret fått flere henvendelser enn noen gang.

– Det disse tre kjendisene fremmet har ikke noe med helse og kvinnehelse å gjøre i det hele tatt. Men det har gitt oss en anledning til å løfte kvinnehelse, sier Vangen.

Tirsdag ble det kjent at kjendistrioen trekker seg fra skjønnhetsklinikken. De har fått sterk kritikk fra flere hold, for å ha brukt begrepet kvinnehelse i promoteringen.

Fremover håper Vangen engasjementet rundt kvinnehelse fortsatt vil være stort.

– Det er veldig viktig at vi opprettholder oppmerksomheten rundt kvinnehelse som denne debatten har ført til, sier Vangen.

Gikk hardt ut mot klinikken

Også Endometrioseforeningen opplever at de har fått mye oppmerksomhet i forbindelse med debatten.

– Vi gikk hardt ut i sosiale medier og har vært kritiske til bruken av ordet kvinnehelse, og mener det er uryddig og feil fokus. Det har vi opplevd massiv støtte rundt, sier styreleder Elisabeth Raasholm Larby.

Hun forteller at det er rørende at så mange har støttet opp under foreningen.

– Flere har delt sterke personlige historier og virkelig satt fokuset på kvinnehelse. Også flere profilerte personer har delt sine erfaringer og meninger, sier Raasholm Larby.

– Jeg håper det blir enda mer fokus på kvinnehelseproblemer, og at vi nå kan begynne å snakke om de faktiske utfordringene, sier hun.

Elisabeth Raasholm Larby er styreleder i Endometrioseforeningen.

Selv om kjendistrioen nå har trukket seg, mener hun debatten må fortsette.

– Jo flere som roper høyt, jo større sjanse er det for at det blir endringer, sier Raasholm Larby.

Samtidig mener hun det er fint at Tjelta, Rudjord og Skarbø forsøker å rydde opp, og at de beklager bruken av ordet kvinnehelse.

– Kvinnehelse den store vinneren

Peggy Simcic Brønn er professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI, og en av Norges fremste forskere på omdømme.

Hun er overrasket over at de tre kvinnene trekker seg som frontfigurer for klinikken.

– Men omdømmet deres hadde blitt betydelig skadet dersom de ikke gjorde det. De er tre oppegående damer, men bommet fullstendig på markedsføringen. Innrømmelsen som jeg leste i VG, så helt ok ut, sier hun.

Reaksjonene som kom som følge av klinikken, har avdekket et større problem, understreker Brønn.

– Nemlig det manglende fokuset på kvinnehelse. Kvinnehelse ble den store vinneren i denne diskusjonen, og det var ikke meningen i det hele tatt. Men det er bra.

SKJØNNHETSKLINIKK: Peggy Simcic Brønn er en av Norges fremste omdømmeforskere.

Hun tror klinikken nå kommer til å slite ekstra med å tiltrekke seg kunder:

– De tenkte å bruke tre profilerte kvinner i markedsføringen. Nå kan de ikke gjøre det, så de må nok jobbe litt hardere med markedsføringen nå. Klinikken kommer ikke bra ut av dette. Legen som nå skal drive klinikken, vil ha en stor jobb å gjøre for å snu det negative bildet.

Problemet kom da kvinnehelse ble blandet inn med skjønnhetsbehandlinger, understreker Brønn.

– Det er merkelig at kvinnehelse får så mye oppmerksomhet på grunn av én klinikk. Man skal være forsiktig med å bruke dette begrepet. Det var flere kvinner som kom på banen og deltok i debatten. Det ble en god diskusjon. Menneskene bak klinikken trodde nok ikke at det skulle bli så mye styr, legger hun til.

