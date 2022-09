BEKYMRET: Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er i dag leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Kaller inn oljeministeren og justisministeren etter gasslekkasjer

Opposisjonspartier forlanger å vite hvilke tiltak regjeringen setter til verks etter eksplosjonene på gassrørledninger i Østersjøen. Søreide kaller inn statsråder.

– Vi kaller nå i ettermiddag inn olje- og energiministeren og justis- og beredskapsministeren for å redegjøre for Stortinget om situasjonen så raskt som mulig.

Det sier tidligere utenriksminister og lederen av Stortingets utenriks- og forsvarskomité Ine Eriksen Søreide (H).

Hun uttrykker dyp bekymring for det som nå har skjedd i Østersjøen.

– Jeg er dypt bekymret etter dagens nyhet om at det i dansk og svensk farvann i Østersjøen har brutt ut store lekkasjer fra Nord Stream 1 og 2-rørledningene som frakter russisk gass til Vest-Europa.

Hun sier samtidig at det er for tidlig å slå fast hva gasslekkasjene skyldes og om det er gjort med hensikt, men peker på timingen er påfallende.

– Foreløpig er det for tidlig å slå fast hva gasslekkasjene skyldes, og om noe har blitt gjort med hensikt. Men det er likevel påfallende at dette skjer samme dag som gassrørledningen Baltic Pipe åpnes i Polen. Den skal forsyne Polen og Danmark med gass fra Nordsjøen og Norge, og dermed gjøre Polen mindre avhengig av russisk gass, sier Søreide.

Hun sier videre at hun er glad for at PST følger situasjonen og vurderer trusselbildet.

– Jeg forventer at regjeringen nå har tett kontakt med og jobber sammen med våre berørte naboland om å skaffe seg mer informasjon om hendelsesforløpet og oversikt over situasjonen.

KREVER SVAR: Partileder i Venstre Guri Melby.

Hårreisende

– Det er hårreisende at Aasland viser til de norske olje- og gasselskapene ansvar når det er snakk om kraftige eksplosjoner på gassrørledninger i allierte farvann. Skjønner ikke regjeringen alvoret?

Det sier Venstre-leder Guri Melby. Hun sikter til Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), som tidligere tirsdag sa at det ikke er indikasjoner på at det kan komme angrep mot norsk sokkel, lik de som traff gassrør i Østersjøen mandag kveld.

På spørsmål om regjeringen vil foreta seg noe etter meldingene om gasslekkasjer, viser Aasland til at det er olje- og gasselskapene som har ansvaret for sikkerheten på norsk sokkel.

– De har et selvstendig ansvar for å håndtere sikkerheten på sokkelen og stabiliteten og forutsigbarheten i gassleveransene. Selskapene har stor oppmerksomhet på sikkerheten. Vi støtter dem selvsagt i dette, men det er selskapene som har ansvaret, sier han.

Frykter sabotasje

Melby sier at hun har sendt et skriftlig spørsmål til olje- og energiministeren om hvilke tiltak regjeringen tar for å øke den norske beredskapen for gasseksporten.

– Det verste som kunne skjedd ville vært sabotasje som stopper Norges gassforsyning, enten fysisk eller gjennom cyberangrep. I den mindre alvorlige enden kan vi se for oss en koordinert desinformasjonskampanje mot norsk gasseksport. Poenget er uansett at sabotasje ikke trenger å være omfattende for å gå ut over tilliten til den norske gasseksporten, sier Venstre-lederen.

Mandag sendte Petroleumstilsynet (Ptil) en advarsel til alle operatører og redere på norsk sokkel etter flere observasjoner av uidentifiserte droner. Da VG snakket med Equinor om dette i helgen holdt de kortene tett til brystet, samtidig som en ekspert ikke utelukket at dette dreier seg om etterretningsinnhenting.

Da energiminister Aasland snakket med NTB mandag sa han at han ikke vil spekulere i hva som har skjedd med lekkasjene, og at regjeringen ikke har indikasjoner på at det kan komme angrep mot norsk sokkel.

– Sikkerheten rundt norske olje- og gassinstallasjoner er veldig høy, sa Aasland til NTB.

FORLANGER SVAR: Frps partileder Sylvi Listhaug.

Frp: Ansatte skal føle seg trygge

Også Fremskrittspartiet forlanger svar etter eksplosjonene i Østersjøen. I en uttalelse fra partileder Sylvi Listhaug heter det at de vil vite hvilke tiltak regjeringen har satt i verk og hva de planlegger rundt norske olje- og gassinstallasjoner etter situasjonen som nå har oppstått.

– Norge er svært viktig for Europa nå på grunn av den gassen som vi bidrar med. Mye tyder på at gasslekkasjen i Østersjøen kan skyldes sabotasje. Det er derfor svært viktig at det tas grep om sikkerheten på olje- og gassinstallasjonene og rørledninger som går til ulike europeiske land, sier Listhaug og fortsetter:

– Dette handler også i alle høyeste grad om at de som jobber for oss på norsk sokkel skal føle seg trygge.

