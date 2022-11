1 / 3 I SORG: Stemningen var trykket og tårevåt blant de oppmøtte til en minnestund for ofrene i Hlloween-trengselen mandag. FÅR TRØST: Oppmøtte i Seoul klemmer hverandre mens de minnes de mange omkomne mandag. forrige neste fullskjerm I SORG: Stemningen var trykket og tårevåt blant de oppmøtte til en minnestund for ofrene i Hlloween-trengselen mandag.

Halloween-tragedien: De aller fleste av ofrene var unge kvinner

156 mennesker er bekreftet omkommet etter helgens trengsel i Itaewon i Seoul. 101 av dem var kvinner. Én av dem var norske Stine Roalkvam Evensen (20) fra Sandnes.

Halloween-feiringen lørdag kveld endte i tragedie da et folkehav ble fanget i en smal sidegate i Seoul, hovedstaden i Sør-Korea.

Rundt 100.000 mennesker var møtt opp til fest i det populære utelivsområdet Itaewon. Mange var iført kostymer, og det var dans og god stemning i gatene.

Så spredte panikken seg.

Videoer viser ungdommer som roper etter hjelp og at de ikke får puste. Mange rop ble overdøvet av den dunkende musikken fra klubbene i strøket.

Info TIPS OSS: Var du i Itaewon lørdag kveld? Eller har du informasjon om katastrofen som VG burde kjenne til? Tips oss gjerne på 2200@vg.no eller ring oss på 22 00 00 00. Vis mer

Minst 156 mennesker omkom i trengselen. Blant disse er det bekreftet 26 utenlandske statsborgere fra 14 ulike land.

29 personer er fortsatt kritisk skadet. 122 har mindre skader.

104 av de omkomne var i tyveårene, ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. 101 av dem var kvinner.

Kun et fåtall av dem er så langt identifisert. Men en av dem var norske Stine Roalkvam Evensen (20) fra Sandnes.

Stine var en av to internasjonale studenter ved språkinstituttet på Yonsei-universitetet som omkom.

1 / 2 TENNER LYS: Sørgende i Seoul mandag. UNGE I SORG: De aller fleste omkomne var i tyveårene, ifølge sørkoreanske medier. forrige neste fullskjerm TENNER LYS: Sørgende i Seoul mandag.

Én av de sørkoreanske som omkom var K-popstjernen og skuespilleren Lee Jihan (24).

Av de 26 utenlandske statsborgerne var fem fra Iran, fire fra henholdsvis Kina og Russland, to fra USA og Japan, én fra Frankrike, Østerrike, Vietnam, Thailand, Kasakhstan, Usbekistan, Sri Lanka, Thailand er også blant de omkomne.

Dette vet vi om noen av dem så langt.

Se også VG Forklarer: Dette er halloween-katastrofen

Stine Roalkvam Evensen (20)

20 år gamle Stine Roalkvam Evensen fra Sandnes var blant de omkomne i helgen.

– Dette er helt uvirkelig, sier familievenn og lokal prest Vidar Bakke til VG.

– Det er alltid smertefullt å miste en datter og en søster så altfor tidlig, og i tillegg skjer det på denne måten og så langt hjemmefra.

MISTET LIVET: Stine Roalkvam Evensen (20) fra Sandnes mistet livet i den tragiske hendelsen. Bildet er delt med tillatelse fra familien.

Stine reiste til Sør-Korea i november i fjor for å lære seg sørkoreansk ved Yonsei-universitetet. Om bare 20 dager var hun ferdig og skulle komme hjem, før hun ønsket jobbe og etter hvert å fortsette studier hjemme i Norge.

Like før tragedien, la hun ut et bilde av en folksom, feststemt gate på Snapchat, skriver NRK.

TETT: Rundt 100.000 mennesker var samlet for halloween-feiring i Itaewon i Seoul lørdag ettermiddag.

Steven Blesi (20)

Knapt en halvtime før panikken oppsto, sendte Steve Blesi en melding til sønnen sin, Steven:

«Jeg vet du er ute. Vær trygg,» fortalte faren The New York Times at han skrev.

Han fikk aldri svar.

Sønnen hans, som studerte ved Kennesaw Universitet i delstaten Georgia i USA, hadde lenge drømt om å studere i utlandet. Han var omtrent to måneder inni studieoppholdet i Seoul da han ble fanget i trengselen lørdag kveld.

Det var 20-åringens «første store eventyr», sa faren til The Washington Post.

Da faren fikk nyss om tragedien, ringte han og sendte meldinger til sønnen i panikk.

Selv da ingen svarte, holdt familien håpet oppe. Kanskje Steven hadde mistet telefonen sin, fortalte faren at The New York Times han tenkte.

Så ringte den amerikanske ambassaden i Sør-Korea.

– Da de spurte, «sitter dere?», visste jeg svaret, sier Blesi til The New York Times.

– Det var som om å bli knivstukket en hundre millioner ganger samtidig.

Anne Gieske (20)

Anne Gieske er den andre amerikanske studenten som er bekreftet omkommet. 20-åringen studerte ved Kentucky Universitet og var også på utenlandsopphold da hun ble fanget i folkehavet lørdag.

– Det finnes ikke ord som er tilstrekkelige eller passende for å beskrive smerten av et vakkert liv som blir forkortet, skriver universitetsledelsen i en pressemelding søndag.

Gieske hadde laget en egen Instagram-konto dedikert til eventyret i Seoul. Bildene publisert det viser smilende Gieske foran storbyen, fjell og fossefall.

Det aller siste bildet viser henne foran en stor kake, med den tilhørende teksten «20-årsfeiring ved Hanelva».

Grace Rached (23)

Australske myndigheter har identifisert Grace Rached, en 23 år gammel produksjonsassistent i et filmselskap, som omkommet.

Rached beskrives av familien som en «nydelig engel» som «lyste opp rommet med sitt smittende smil».

– Grace fikk alltid andre til å føle seg viktige, og hennes vennlighet gjorde inntrykk på alle hun noensinne har møtt, skriver familien i en uttalelse ifølge The Guardian.

– Grace brydde seg alltid om andre, og hun var elsket av alle.

OMKOM: Grace Rached ble 23 år gammel.

En venn av Rached, Nathan Taverniti, kom med krass kritikk av sikkerhetstiltakene under arrangementet:

– Denne knusingen ble ikke forårsaket av fulle folk. Det ble forårsaket av manglende planlegging, politistyrker og nødetater, sa Tavernetti i en TikTok-video, ifølge The Guardian.

– Det var ikke en trengsel, det var en langsom og pinefull knusing.

Trengselen var den dødeligste i Sør-Koreas historie, ifølge Yonhap. Sørkoreanske myndigheter har tatt selvkritikk for manglende tiltak for å håndtere folkemengden.

Se også: Halloween-katastrofen oppsto i en smal sidegate i Itaewon:

An Kozuchi, 18

Bestefaren til japanske An Kozuchi sa 18-åringen var et «fantastisk barnebarn», ifølge The Japan News.

Kozuchi reiste til Sør-Korea i august for å studere. Ifølge bestefaren hadde hun likt seg godt i Seoul, og fortalte at hun studerte hardt.

– Jeg er bare så lei meg, sa bestefaren til japanske medier.

– Hjertet mitt knuser.

Tomikawa Mei, 26

Lørdag kveld forsøkte faren til japanske Tomikawa Mei å ringe datteren sin, fortalte han til Kyodo News.

Mei var i Sør-Korea for å studere koreansk. Hun hadde dratt ut med en fransk venn. Ayumu Tomikawa ringte igjen og igjen, men ingen svarte.

Til slutt svarte en politimann.

– Hun var en flott datter, sa faren til det japanske nettverket NHK ifølge BBC.

Madina Sherniyazova (26)

Madina Sherniyazova hadde reist til Sør-Korea fra hjemlandet Kasakhstan for en mastergrad ved Universitetet i Seoul.

Moren hennes fortalte nasjonale medier at 26-åringen kort tid før tragedien hadde snakket med søsteren sin og fortalt at hun var sammen med venner, og at de var klare for fest, ifølge BBC.