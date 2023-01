STORTINGET: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har anslått hvordan ekstra midler til fattige vil påvirke inflasjonen.

Kritisert for å være gjerrig overfor fattige: Nå legger Vedum frem regnestykkene

Finansminister Trygve Slagsvold Vedums (Sp) regnestykke viser at inflasjonen ikke løper løpsk hvis pengebruken øker.

I høst påsto regjeringen at folk med dårlig råd ikke kunne få mer hjelp, fordi da ville prisene stige og regningen ville gå verst utover fattige.

Men nå viser et regnestykke finansminister la frem, at prisveksten ikke vil øke mye:

30 milliarder kroner mer i statsbudsjettet framover ville økt prisveksten med 0,15-0,45 prosentpoeng over to til tre år, anslår Vedum i et svar han ga til SV i Stortinget, skriver NRK.

Økonomene Martin Blomhoff Holm og Marius Gonsholt Hov mener prisene vil øke med rundt 0,1 prosentpoeng på kort sikt om for eksempel 30 milliarder ekstra ble brukt.

Samtidig advarer finansministeren advarer mot å tro at regnestykket gir en fasit av virkeligheten:

For det første mener han effekten på prisene kan bli sterkere enn modellen viser.

For det andre viser han til jordskjelvet i finansmarkedene da Storbritannia i fjor høst kom med skattelettelser, blant annet til de rike, uten å være tydelig på hvordan budsjettet skulle gå opp. Da gikk markedet bananas, og trodde effekten ville bli minst dobbel så høy rente.

«Med en slik usikkerhet og risiko er det ikke tiden for å ta sjansen på at det like fullt vil kunne gå bra.» skriver Vedum til SV i svaret.

Blant annet viser han til finanskrisen Storbritannia gjennomgikk i høst, fordi markedene fryktet store renteøkninger etter forslag om enorme skattekutt. I tillegg vil han ikke kalle regnestykket en fasit.

– Med en slik usikkerhet og risiko er det ikke tiden for å ta sjansen på at det like fullt vil kunne gå bra. Dersom det går galt, vil konsekvensene kunne bli svært store, skriver statsråden.

De lærde strides

Økonomene er derimot ikke helt enige:

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 mener Vedum med rette ser til Storbritannia, selv om politikere der ville bruke langt mer penger.

Han roser regjeringen for å bruke regnemodellene med omhu.

– Argumentasjonen er tindrende klar. Vi er ikke i en normalsituasjon. Vi er en i høykonjunktur med høy prisvekst. Da tilsier all erfaring og teori at utslagene blir større, sier han til NRK.