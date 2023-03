BØTELAGT: Et vogntog fra Spania kjørte inn i Norge med flere gjenstander lastet i frontruten – deriblant et bord.

Kjørte på E6 med bord i frontvinduet: − Ikke det sykeste jeg har sett

«Mitt vogntog er lastet med... litt av hvert!»

Mandag ble 57 tunge kjøretøy kontrollert av Statens vegvesen ved Svinesund og Ørje. Nær halvparten av disse fikk kjøreforbud. Samtidig fikk 36 av kjøretøyene skriftlig pålegg grunnet mangler.

Blant annet kjørte et vogntog fra Spania på E6 over riksgrensen med flere gjenstander lastet i frontvinduet, deriblant et bord.

– Det er sannsynlig at denne sjåføren har kjørt helt fra hjemlandet på denne måten, sier Øyvind Grotterød i Statens vegvesen til VG.

Grotterød har forståelse for at mange yrkessjåfører har personlige eiendeler med seg på veien.

– Vi skjønner at dette er hjemmet deres, hvor de bor mange uker i strekk. Men vi har nulltoleranse for ting som er sikthemmende, sier han.

– Det er ikke det sykeste jeg har sett, for det finnes langt verre tilfeller. Men det har skjedd opptil flere ulykker tidligere grunnet årsaker som dette.

VERRE TILFELLER: – Dette illustrerer hvor gærent det kan være, sier Øyvind Grotterød til VG. Bildet er ikke fra det spanske vogntoget nevnt i denne artikkelen, men fra et annet kjøretøy ved en tidligere kontroll.

Vogntoget manglet også to kjettinger og en av dekkene var ikke merket som vinterdekk. Til sammen fikk sjåføren gebyr på 7000 kroner.

Avskiltet på stedet

Flere andre utenlandske kjøretøy havnet også i veivesenet søkelys. Et svensk vogntog med dårlige bremser ble avskiltet på stedet og måtte berges.

Kontrollørene stoppet også et polsk vogntog som også hadde et bord i frontruten, som hemmet sikten. Her måtte sjåføren fjerne lasten fra førerhuset før de fikk kjøre videre.

REVNET: Et bulgarsk vogntog manglet bremser på det ene hjulet, hadde en revnet verktøykasse og manglet også fem kjettinger.

Et annet vogntog fra Latvia hadde bremser som gikk på stålet på et hjul. Bremseskiven ble også målt til å være to millimeter for kort.

Grotterud forklarer at dårlig vedlikehold på bremseklosser og bremseskiver kan føre til katastrofale ulykker.

– Det er et belegg mellom klossen og skiven som er laget for å tåle varme og friksjon. Når denne blir borte, blir det jern mot jern. Bilen bremser fortsatt, men det en vanvittig friksjon, sier han.

– I verste fall kan sjåføren miste kontrollen, eller så kan bilen ta fyr og begynne å brenne. Å ikke vedlikeholde kjøretøyet kan dermed gi store konsekvenser.

KAN VÆRE LIVSFARLIG: Bremseklosser som går rett på metall kan skape stor friksjon og varme, ifølge Statens vegvesen.

Andre utenlandske vogntog, fra henholdsvis Polen, Makedonia, Bulgaria og Tyrkia, fikk pålegg for mangler som manglende kjettinger, sommerhjul på styrende aksel og/eller overlast.

Øyvind Grotterød sier at det er naturlig at det er flest utenlandske kjøretøy som blir fanget inn i kontroller ved riksgrensen.

– Jeg skal ikke si at det er flere utenlandske enn norske vogntog som har feil og mangler. Den geografiske beliggenheten vi har ved grensen gjør at det primært er utenlandske kjøretøy som kjører forbi.

Satt på hoftebeltet

En norsk varebil ble også stoppet med en overlast på 700 kilo. Samtidig ble sjåføren bøtelagt for feil bruk av sikkerhetsbeltet, da vedkommende skal ha sittet på hoftebeltet.

I tillegg til å måtte ut med totalt 4500 kroner, endte den norske varebilen også opp med å få kjennemerker inndratt samt bruksforbud. Dette fordi bilen hadde en mangelapp som ikke ar ferdigstilt.

AVSKILTET: Dette svenske kjøretøyet ble avskiltet på stedet, grunnet dårlig brems på tralle.

Totalt ble det gitt 27 bruksforbud, åtte dekkgebyr, to bilbeltegebyr og fire øvrige gebyr. Det har også blitt foretatt én anmeldelse, opplyser Vegvesenet.

– 27 kjøretøy med bruksforbud på én dag virker ganske mye?

– Det er for så vidt det, men en må tenke på at det er 750 kjøretøy som kjører over vekten vår i løpet av et skift, og mannskapet vårt er spesialtrent for å luke ut de trafikkfarlige kjøretøyene. De som blir tatt til sides blir grundig kontrollert, sier Grotterød.