Benestad-vedtaket: − Det finnes ingen krok på min dør

Onsdag mottar Esben Esther Pirelli Benestad «Årets Ottesen» av Sex og Politikk. Samtidig forteller legen at hen føler seg angrepet av Helsetilsynet.

Esben Esther Pirelli Benestad frykter at legepraksisen henger i en tynn tråd etter et vedtak om at hen må praktisere under veiledning.

Den profilerte legen sier at hen skal gjøre det hen kan for kjønnsinkongruente kjønnsinkongruentePersoner hvor kjønnsidentitet ikke samsvarer med fødselskjønn. fremover.

Benestad får støtte av foreningen Sex og Politikk, Sex og Politikk,Organisasjon som spesielt jobber med seksualitetsundervisning i skolen. som onsdag overrekker hen prisen «Årets Ottesen».

Begrunnelsen er blant annet at hen «har stått på for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter» og «gått i bresjen når andre har nølt».

Esben Pirelli Esther Benestad har allerede varslet at hen skal gå i kamp med Helsetilsynet. I januar mistet hen legelisensen, dette vedtaket ble senere omgjort.

24. juni ble det vedtatt at legen må praktisere under veiledning. Benestad må også arbeide som underordnet lege i offentlig virksomhet, og kan ikke skrive ut vanedannende preparater.

Info Esben Esther Pirelli Benestad (74) En av Norges mest kjente transpersoner og LHBTQ+-forkjempere.

Allmennlege utdannet ved Universitetet i Oslo. Fikk legeautorisasjon i 1978. I januar ble hen fratatt legeautorisasjonen.

Spesialist i klinisk sexologi og professor i feltet ved Universitetet i Agder. Benestad har også jobbet som familieterapeut. Vis mer

Meningsløst vedtak

Benestad omtaler vedtaket hvor hen mistet autorisasjonen i januar som urimelig. Hen mener vilkårene i det nye vedtaket ikke er stort bedre.

– Det nye vedtaket er akkurat like urimelig. Det finnes ikke underordnede stillinger for 74 år gamle leger.

Benestad peker også på vilkårene om at hen må praktisere under veiledning.

– Det er meningsløst at jeg skal veiledes av en lege i allmennmedisin. De kan som regel ingenting om temaene jeg jobber med, forteller hen.

Hen utdyper at veilederen må rapportere om hens praksis til helsemyndighetene. Da mener Benestad at veilederen trenger en kompetanse det er vanskelig å oppdrive.

– Veilederen min må ha nærmest profesjonell kompetanse i seksologifaget og om kjønnsinkongruens. Veiledningen skal jo gå på de problemstillingene jeg opplever i min praksis.

DØRA PÅ GLØTT: Benestad mener at vedtaket ikke er kroken på døren hens.

– Det finnes ingen krok på min dør

Benestad har allerede varslet omkamp med Helsetilsynet, men er klar på hva konsekvensene av vedtaket vil bli om klagen hens ikke får medhold.

– Nei, da kan jeg jo ikke jobbe som lege lenger. Hvor skal jeg finne en sånn stilling de beskriver?

Legen forteller at hen skal gjøre alt i sin makt for å kjempe mot det nye vedtaket, og for det hen mener er en verdig behandling av pasienter med kjønnsinkongruens.

– Jeg skal selvfølgelig stå videre mot Helsetilsynet. Jeg er her så lenge jeg kan stå på mine ben. Jeg kan ikke trekke meg tilbake før helsetilbudet for kjønnsinkongruente i Norge er på plass.

På spørsmål om hva hen kan bidra med uten legepraksis svarer Benestad:

– Jeg vil fortsatt bidra som terapeut og konsulent. Dette er ikke en munnkurv, men de kan jo prøve. Det finnes ingen krok på min dør.

«EN HEKSEJAKT»: Benestad føler seg angrepet av Helsetilsynet.

Føler seg angrepet

– Dette har vært en heksejakt og den har pågått i over 20 år. Det er tydelig at de leter med lys og lykter om hva som måtte være galt i min praksis.

Hen føler at Helsetilsynet og Rikshospitalet ikke anerkjenner kompetansen hen har opparbeidet seg.

Legen forteller at flere internasjonale aktører henvender seg for faglige innspill. Fra Rikshospitalet er det helt tyst, sier Benestad.

– Jeg veileder jo eksempelvis universitetsklinikken i Aalborg på dette med kjønn. De mener jeg har stor nok kompetanse til at jeg kan brukes som veileder der.

Aalborg Universitetssykehus bekrefter overfor VG at de har benyttet seg av Benestad som veileder:

– Veiledningen handlet om drøftelser av noen overordnede temaer, og hvordan støttesamtalen med pasienter kan gripes an, informerer pressekonsulent Lars Termansen.

Info Vilkårene i det nye vedtaket 1. Du kan ikke rekvirere legemidler i gruppe A eller B. 2. Du må arbeide som underordnet lege i et arbeidstagerforhold i offentlig

virksomhet som har godkjent spesialist som overordnet lege. Dette innebærer

at du ikke kan arbeide selvstendig i allmennpraksis eller delta i

legevaktordning. 3. Du må arbeide under veiledning av godkjent spesialist i allmennmedisin. Du må i samarbeid med din veileder lage en plan for innholdet i veiledningen og for din faglige oppdatering. Veiledningen må blant annet ta sikte på

kompetanseheving på journalføring, utredning og oppfølging av pasienter,

meldeplikten i førerkortsaker og rekvirering av vanedannende legemidler. 4. Din veileder må rapportere til Statens helsetilsyn hver 6. måned. Rapporten skal oppsummere den faglige oppdateringen og veiledningen du har mottatt. Rapporten skal signeres av deg og din veileder. 5. Din arbeidsgiver og veileder må skriftlig bekrefte at de har lest sladdede

versjoner av vårt vedtak av 27. januar 2023 og nemndas vedtak av 14. juni

2023. 6. Din arbeidsgiver og veileder må forplikte seg til å umiddelbart rapportere til Statens helsetilsyn ved eventuelle uregelmessigheter i din yrkesutøvelse. 7. Du må informere Statens helsetilsyn om hvem som er din arbeidsgiver, og

Statens helsetilsyn må godkjenne arbeidsforholdet før tiltredelse. 8. Du og din arbeidsgiver må rapportere til Statens helsetilsyn ved endringer i

arbeidsforholdet eller ved opphør.

Kilde: Vedtak fra Helsetilsynet mot Esben Esther Pirelli Benestad Vis mer

«OTTAR»: Prisen Benestad mottar onsdag er oppkalt etter Elise Ottesen-Jensen. I år er det 50 år siden hun gikk bort. Ifølge foreningen Sex og Politikk var Ottesen-Jensen en av Norge og Nordens aller største og viktigste seksualitetsopplysere.

Tydelig, synlig og modig ansikt

Selv om Benestad har fått sin autorisasjon innskrenket av Helsetilsynet mottar hen onsdag «Årets Ottesen» av organisasjonen Sex og Politikk Sex og PolitikkOrganisasjon som spesielt jobber med seksualitetsundervisning i skolen. .

– Det er en måte å bringe ånden fra Elise «Ottar» Ottesen-Jensen Elise «Ottar» Ottesen-JensenNorsk seksualopplyser. Kvinnegruppa Ottar er oppkalt etter henne. videre. Hun var en sexpositiv person som ønsket at seksualitet skulle være noe som var til glede for alle, forteller daglig leder Tor-Hugne Olsen i Sex og Politikk.

De vil ikke ta stilling til vedtaket fra Helsedirektoratet, men Olsen sier de støtter Benestad i kampen hens for kjønnsinkongruente.

– Det er klart at det å gi denne prisen til Benestad, hvert fall er en indirekte støtte, forteller han.

Olsen er også klar på hvorfor det er nettopp Benestad som mottar prisen deres.

– Benestad har i en årrekke vært et tydelig, synlig og modig ansikt. Hen har stått i mange kamper, særlig for de som har et annet kjønnsuttrykk.

RIKSHOSPITALET: Oslo universitetssykehus vil ikke kommentere Benestad sitt intervju.

Vil ikke kommentere

Den nasjonale behandlingstjenesten på Oslo universitetssykehus vil ikke kommentere påstander som fremkommer i intervjuet med Benestad.

– På generelt grunnlag er vi opptatt av å forbedre helsetilbudet til personer med kjønnsinkongruens gjennom et tett samarbeidet med nylig etablerte regionale sentre for kjønnsinkongruens som Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene sammen har besluttet opprettet, forteller Anne Wæhre, overlege ved Oslo Universitetssykehus.

De jobber for at dette skal styrke omsorgstilbudet nærmere der personene bor, forteller Wæhre.

– Det er det et stort behov for.

Ikke uvanlige vilkår

– I 2022 begrenset Helsetilsynet autorisasjonen til 17 leger. Vilkårene gitt i denne saken, blant annet om veiledning og underordnet stilling, er ganske vanlige vilkår, sier Hild Lamvik, kommunikasjonsrådgiver hos Helsetilsynet.

– Vi har forståelse for at det kan være krevende å søke ny jobb etter fylte 70 år, men Helsetilsynet må forholde seg til vedtaket i Helsepersonellnemnda som har gitt klare føringer på at hen må arbeide i en underordnet stilling i offentlig virksomhet.

Både Helsetilsynet og Helsepersonellnemnda forholder seg til Nasjonal faglig retningslinje om kjønnsinkongruens fra Helsedirektoratet, forteller Lamvik.

– Når det gjelder vurdering av Pirelli Benestads kompetanse og erfaring viser vi til vedtakene fra Helsetilsynet og Helsepersonellnemnda.