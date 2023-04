Kokain for to milliarder beslaglagt: − Vi vet at de følger med oss

SJURSØYA (VG) Tonn på tonn med kokain skipes hver uke fra Sør-Amerika. Tolletaten frykter at bare én brøkdel blir oppdaget.

Kortversjonen På to uker er over 1600 kilo kokain beslaglagt i bananesker i Oslo og cirka 100 kilo på Vestlandet.

Tolldirektør Øystein Børmer anslår samlet gateverdi til rundt to milliarder kroner.

Containerne med bananer og kokain kom opprinnelig fra Ecuador i Sør-Amerika. Velorganiserte kriminelle skulle distribuere stoffet i Europa.

Norge har mer enn 100 000 km kystlinje og over 600 internasjonale havner, og mesteparten av varer til landet kommer sjøveien.

Samarbeid mellom politi og tolletater over landegrensene i Europa er avgjørende i kampen mot smuglere.

Målet for Tolletaten er å holde trykket oppe, så færrest mulig forsøker å smugle. Vis mer

På to uker er mer enn 1600 kilo kokain beslaglagt i bananesker i Oslo. Ca. 100 kilo ble funnet på Vestlandet.

– Vi snakker om opp mot to mrd. i samlet gateverdi, sier tolldirektør Øystein Børmer til VG.

En sur aprilmorgen orienterer han finansminister Trygve Slagsvold Vedum om Tolletatens innsats mot smugling av narkotika.

– De enorme pengestrømmene skaper masse svart økonomi og kriminalitet. Men det aller verste er ungdommene som kanskje blir ødelagt, sier Vedum.

At fem unge ble innlagt på sykehus etter trolig å ha blitt forgiftet av dop under helgens russetreff i Halden, har gjort inntrykk på Vedum.

SKANNER: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum får demonstrert hvordan tollere skanner containere i jakten på narkotika.

– Hovedvekten av gods til Norge kommer sjøveien. Internasjonalt vet vi at alle store narkotikabeslag gjøres til sjøs, sier tolldirektør Børmer.

Til Sjursøya i Oslo kommer over 300.000 containere i år. Det var her bananeskene som også inneholdt kokain, ble losset før påske.

Kokainflom fra Ecuador

Containerne kom opprinnelig fra Ecuador i Sør-Amerika.

– De siste årene har vi sett kriminelle grupperinger i Ecuador som også opererer tungt i Europa. Vi jobber med etterretning mot dem, sier Børmer.

SKJULT: Kokainpakker var skjult blant bananer som kom til containerhavnen på Sjursøya ved Oslo.

Det var tips fra Tyskland som ledet til rekordbeslagene nylig. Tysk politi beslagla 28. mars 1200 kilo kokain i banankasser i Brandenburg.

Info Dette har skjedd 28. mars ble 1200 kilo kokain funnet i banankasser i Brandenburg i Tyskland. Tysk politi avdekket at deler av partiet kunne være i Norge og tipset norsk tollvesen.

30. mars beslagla Oslo-politiet om rundt 800 kilo kokain som var skjult i banankasser ved en Bama-terminal i Groruddalen i Oslo.

16. april fant en Bama-ansatt 800–900 kilo kokain og varslet politiet.

18. april ble 100 kilo kokain beslaglagt i Kvinnherad sør for Bergen. Partiet skal ha vært festet under vannlinjen på et lastefartøy fra Sør-Amerika. Seks utenlandske statsborgere er pågrepet. Vis mer

Transporten fra Ecuador var blitt splittet opp i Rotterdam. Noe ble skipet til Tyskland, noe til Oslo. Politiet vet ikke sikkert at kokainen var ment for Norge.

Etterretning over grensene

– All containertransport til Norge går via havnebyer som Rotterdam, Antwerpen og Bremerhaven. Derfor har vi veldig godt samarbeid med kolleger der nede, sier Tolletatens områdeleder i Oslofjord, Tim Gurrik.

Tolldirektør Børmer legger til at de takket være at varselet kom raskt, kunne spore bananeskene med kokain til et av Bama-gruppens fruktlagre i Oslo:

– Vi klarte å stanse partiet før det gikk ut i butikkene. Det er jo marerittet vårt.

STIKKPRØVE: Tolletatens mobile skanner kan gjennomlyse en container på få minutter.

Ser etter avvik

En mobil skanner er Tolletatens våpen. Operatøren følger med på skjermene mens innhold røntgenfotograferes.

Containeren sjekkes på minutter. Før kunne en stikkprøve ta to-tre dager. Alle varene måtte først ut for så å stables inn igjen.

HAVNEBY: Kokainpartiet fra Ecuador ble splittet opp i Rotterdam, som er Europas største havneby.

– Det er lenge mellom hver gang vi gjør et treff. Men når det skjer, er det store volumer, sier Børmer.

– Kalkulerer med tap

Ukentlig blir tonnevis med narkotika tatt i de store havnebyene i Europa.

– De som driver med det, kalkulerer med tap.

Når skip kommer med 10.000–15.000 containere på dekk, kan tollerne bare kontrollere en brøkdel av dem.

– Om de tar én eller to containere med kokain, er det ti andre som går igjennom, sier områdeleder Gurrik.

Trygve Slagsvold Vedum sier at de store kokainbeslagene gjør sterkt inntrykk.

Han legger til at mottagerne av kokainen i Norge er «veldig velorganisert».

– Det er det som skremmer meg, sier Vedum.

I 2019 klatret to albanere over gjerdet på Sjursøya, løp bort til en container og tok ut det de trodde var 50 kilo kokain.

Men tollere var tipset om forsendelsen fra Ecuador og politiet hadde byttet narkotika med mel. Mennene soner lange fengselsstraffer.

– Følger med oss

– Vi vet at de følger med oss, at de sitter her oppe i åsen, sier Gurrik.

Tolldirektør Øystein Børmer orienterer Vedum.

– Kan dere vinne kampen?

– Vi har gode muligheter til å holde trykket oppe, slik at færrest mulig forsøker å smugle.

Info Dette er kokain Et ulovlig rusmiddel i gruppen sentralstimulerende midler.

Vanlige reaksjoner er blant annet økt våkenhet, økt selvfølelse og rusfølelse.

Som rusmiddel er kokain avhengighetsskapende.

Kokain er det nest mest vanlige narkotiske stoffet i Europa, etter cannabis (marihuana og hasj)

Utvinnes av bladet fra kokabusken, som vokser i Sør-Amerika, spesielt i Colombia, Bolivia og Peru.

Colombia står for produksjonen av mer enn 75 % av all kokain. Kilder: SNL og Wikipedia Vis mer