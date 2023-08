GLOMMA: Det regner i Rena, hvor Norges lengste elv renner forbi.

– Fra i ettermiddag blir det kraftigst regn

Akkurat nå er det bokstavelig talt stille før stormen. Men etter klokken 12 kommer «Hans» til å gjøre seg gjeldende.

– Det drar seg gradvis til utover dagen. Hvis noen synes det har vært pinglete frem til nå, så har det ikke begynt skikkelig i Sør-Norge, sier Olav Krogsæter, vakthavende meteorolog i Storm Geo, til VG.

– Fra i ettermiddag og ut hele tirsdag er det fare for at det kan komme over 100 mm sentralt i Sør-Norge, og det er veldig mye. Bakken er allerede våt etter regn i hele juli så mye vil flyte over. Bekker og elver vil fort merke at det kommer ekstra regn. Det er ikke store endringer i forhold til alt som ble skrevet i går. Det er bare å vente på det, legger han til.

– Dette er bare begynnelsen

Han får støtte av kollega hos Meteorologisk institutt, vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.

– Dette er bare begynnelsen. Det blir mest fra i ettermiddag og i morgen kveld.

Ifølge begge er det per nå ingen endring i prognosene som kom søndag.

– Det ser ut til å være som vi antok i går, at det meste blir nord for Oslo, sier Mjelstad.

«HANS»: Slik beveger regnbygene seg omtrent klokken 04.30 mandag morgen.

Fordi bakken allerede har fått mye regn, vil det lokalt bli veldig mye overvann.

– Mindre bekker og elver vil slite med å få unna vannet og det er fare for skred. I skredterreng kan ting løsne, sier Håkon Mjelstad.

Det er også fare for torden fra i ettermiddag.

– Fra Stockholm og nordover er det veldig kraftig torden akkurat nå, sier Krogsæter i Storm Geo.

Kan bli liten storm i Vest-Agder

Ikke bare blir det mye nedbør, det kommer til å blåse også hvis vi skal tro prognosene.

– Vest-Agder kan få liten storm senere i dag og i morgen, sier Olav Krogsæter i Storm Geo.

– Det er spesielt på denne årstiden. Folk forventer ikke at det kommer storm i august. Alle båteiere bør absolutt fortøye båten ekstra godt hvis de ikke allerede har gjort det, sier han.

Folk kan vente seg vind fra Sognefjorden og sørover.

– Det blir sterkest fra Jæren til Lindesnes og frisk bris og liten kuling enkelte steder på indre Østlandet.

Nedbøren kommer i byger og vannmengden vil variere kraftig fra sted til sted.

– Dette er bygevær. Det begynner allerede så smått i grensetraktene og innover i gamle Akershus og Hedmark, men de kraftigste bygene ser ut til å komme etter klokken 12. Det blir kraftige regnbyger fra i ettermiddag og i hvert fall til i morgen ettermiddag, sier Mjelstad.

Kan komme over 100 mm lokalt

Han sier det er Innlandet og deler av Buskerud som ser ut få de største mengdene.

– Det er mulighet for over 100 mm lokalt i løpet av 24 timer. Til sammen over de to dagene kan det komme et sted mellom 100 og 150 mm, men det er store lokale forskjeller, sier Mjelstad.

