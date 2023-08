Terrordømt kvinne kastet ut av Norge

Kvinnen har ifølge NRK vært utvist lenge, men har hatt et vern mot å bli sendt til Somalia. Nå har Justisdepartementet opphevet vernet.

Kvinnen kom til Norge i 2013 og ble i 2019 dømt til fengsel for deltagelse i IS, men nekter straffskyld.

Kvinnen har ifølge NRK vært utvist fra Norge lenge, men har frem til nylig hatt et vern mot å bli sendt til Somalia. Nå har Justisdepartementet vedtatt at hun ikke lenger skal ha et slikt vern.

Dette forhåndsvarslet de i september i fjor, og kvinnen ble da internert på Trandum, ifølge en kjennelse fra Oslo tingrett. Nå er bortfallet av dette vernet vedtatt.

– Det er konkludert med at returvernet er bortfalt. Som en følge av det er utvisningsvedtaket effektuert, sier seniorrådgiver Andreas Bjørklund i Justisdepartementet en e-post til NRK.

Skal ha blitt diskutert i chat før terrorangrepet 25. juni

Den terrordømte kvinnen skal også ha blitt diskutert i terrorchatten Arfan Bhatti skal ha hatt med en hemmelig agent fra etterretningstjenesten som utga seg for å være en IS-leder i forkant av terrorangrepet i Oslo i fjor sommer.

Det politiet mener er Bhatti, skal blant annet ha skrevet «I think she could pull the vest» om kvinnen.

Kvinnen sier selv at det som skrives om henne ikke stemmer.

– Min klient er rystet over opplysningene hun har blitt forholdt av VG. Hun fastholder at opplysningene om henne er totalt oppspinn, sier kvinnens forsvarer, Svein Holden, til VG.