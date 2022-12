KANSELERT: Det var bare å plukke opp bagasjen igjen etter at flyturen hjem ble kansellert fredag kveld.

Fly-fast på Svalbard

Folkehøgskole-elevene var klare for å komme hjem til familiene sine. Men flyet ble kansellert og nesten hele skolen sitter nå stuck på Svalbard.

– Vi var klare for å komme oss hjem til familiene våre, men flighten vår ble kansellert og nå kommer jeg ikke med et fly før mandag ettermiddag, sier Hilde Maria Nicolaisen (51) på telefon til VG.

Hun er internatleder på Svalbard Folkehøgskole og satt sent fredag kveld på flyplassen sammen med 40 elever fra folkehøgskolen.

– Vi har vært her siden klokken 13 fredag og skulle vært på Norwegians flight DY 397 med avgang 14.25. Men rett før fikk de beskjed om at flyet var kansellert, sier Nicolaisen.

Skolen har stengt ned for i år og elevene, som kommer fra hele landet skulle til Oslo, via Tromsø fredag, forteller hun.

På flightradar24 ser det ut som flyet ikke dro fra Tromsø fredag. Det skulle hatt avgang 12. På Oslo Lufthavn Gardermoen var det frosttåken som skapte forsinkelser fredag. I nord var det snøvær, som nå har kommet sørover.

ELEVER: Eirik Rødal (i midten) er flystrandet på Svalbard, sammen med Jan Henrik Bortzmeyer og Siri Bøje Kvandalsvoll.

Ifølge Nicolaisen fikk derimot SAS sitt fly av gårde klokken 15 fredag.

– Hvilken informasjon fikk dere av Norwegian?

– De har sagt veldig lite. Vi fikk plutselig beskjed om at flyet var kansellert. Rett før 22-tiden fikk jeg sms om at jeg får plass på et fly mandag 16.15, sier hun.

Ødelagte planer

VG snakket lørdag med elev Eirik Rødal fra Kristiansand. Han sier at alle elevene nå har fått nye flyginger de neste dagene:

– Jeg var heldig og fikk nytt fly søndag, mens andre har fått ny flyging på mandag og tirsdag.

Han forklarer at alle hadde gledet seg til å komme hjem nå, men det er verre for enkelte som har fått store planer ødelagt:

– Det er en som mister bryllupet til broren sin. En annen får ikke møte søsteren sin, før hun skal ut og reise i ni måneder. Andre igjen kommer seg ikke videre med fly til New Zealand eller Sveits.

SVALBARD LUFTHAVN: Elevene ved folkehøyskolen måtte vente i timevis før de fikk vite at flyet var kansellert grunnet tekniske årsaker.

Får hotell

Nicolaisen sier de ikke lider noen nød og blir godt tatt vare på og alle har fått hotell i Longyearbyen.

– Men vi ville jo selvfølgelig helst hjem!

Det er mange reiseplaner som må droppes på grunn av dette, sier Nicolaisen.

– Jeg skulle fløyet videre til Sunnmøre sammen med mine to sønner, men den turen går i vasken, sier Nicolaisen.

Det hun reagerer på er at det ikke er mulig å sette opp et ekstra fly for å få folk hjem igjen.

– Jeg skjønner jo at man ikke får gjort noe med været og snøkaos over hele landet. Men vi har fått med oss at flytrafikken er i gang i igjen, sier hun.

Hun viser også til at fly, bokstavelig talt, er eneste utvei fra Svalbard. Andre steder finnes det som oftest alternativ transport men ikke fra Svalbard.

FLY-FASTE: Elevene får nå to til fire ekstra dager på Svalbard.

Får kompensasjon

Anna-Lena Nordling, pressevakt i Norwegian sier det har vært en skikkelig vinterværdag med mange forsinkelser fredag. Hun kjenner til situasjonen på Svalbard.

– Det er lenge å vente for disse passasjerene. Noen er booket om på første neste fly som går søndag. Mens andre må vente til mandag. Dette er veldig beklagelig, men heldigvis skjer det veldig sjelden at forsinkelsen blir så lang, sier Nordling.

Hun forteller at det ikke var været som var årsak til kanselleringen. I dette tilfellet var det teknisk feil som gjorde at flyet ikke kom seg av gårde fra Tromsø til Svalbard.

Aldri så galt, at det ikke er godt for noe!

Fordi årsaken til kanselleringen var teknisk, så har passasjerene krav på kompensasjon. Ifølge Nordling finner passasjerene informasjon på Norwegians hjemmesider. Inntil avreise får de også dekket hotell og forpleining noe de har fått informasjon om.

Men, kompensasjon kommer altså i tillegg, i dette tilfellet!

– Hadde det vært mulig å sette opp et ekstrafly?

– Det vet jeg faktisk ikke, men mest sannsynlig så har vi ikke mulighet til det denne helgen fordi det er helgen før jul og alle fly er nok fulle, sier hun.