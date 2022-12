MISTET SØNNEN: Camilla Steensrud (41) mistet sin 21-årige sønn.

– Foreldre skal ikke bære sine barn til begravelse

Da Camilla mistet sin 21 år gamle sønn hadde hun ikke råd til begravelsen. Men vennene gikk sammen og sørget for at Jonathan fikk en verdig seremoni.

Sjalabais!

– Det sa Jonathan alltid når han kom inn døren hjemme.

Camilla Steensrud (41) blir rørt når hun snakker om sønnen sin. En sønn som bare ble 21 år gammel. Død av akutt hjertestans.

– Foreldre skal ikke bære sine barn til begravelse.

Men 13. desember måtte hun gå den tunge veien til kirken for å gravlegge sin sønn. En sønn hun hadde et helt spesielt forhold til.

Jonathan ble født 24. juni i 2001. Han var Camillas førstefødte.

– Vi hadde et supernært forhold. Det har alltid vært han og meg.

Det var Romerikes Blad som først skrev om denne saken.

DØDE UNG: Jonathan ble bare 21 år.

Nå er det gått fire dager, og denne lørdagen er spesiell for Camilla.

For hun har fått beskjed om at Jonathans venner i rånermiljøet på Jessheim skal kjøre bilkortesje fra Nittedal til Keplerstjernen ved Gardermoen.

– Nå er jeg litt spent. Det er litt sårt, men kjennes også veldig godt. At de vil gjøre dette for sønnen min er helt vidunderlig.

Jonathan elsket nemlig bil og kjørte en gammel haug av en 98-modell BMW. Men den ble vraket da toppakningen røk for en tid siden.

Lørdag sto hun i kuldegradene ved Gardermoen og så den lange rekken av biler som kom for å hedre sønnen.

– VIDUNDERLIG: – Det er litt sårt, men kjennes også veldig godt. At de vil gjøre dette for sønnen min er helt vidunderlig, sier Camilla.

Camilla bor i Hagan i Nittedal sammen med sin samboer, sin yngste sønn og hunden Gaby. Inntil 25. november var det fire personer i huset, men en natt skjedde det utenkelige.

Jonathan hadde vært på jobb i barnehagen og etter det dro han videre til sin andre jobb som bartender i Oslo. Han skulle egentlig på fest etter jobb, men følte seg litt sliten da han kom hjem ved halv tolv-tiden.

– Han var i kjempegodt humør og laget seg åtte brødskiver med leverpostei som var favorittpålegget hans, og spurte om jeg ville legge på nytt sengetøy for han. Da jeg gjorde det, hørte jeg at han snorket og skjønte at han hadde lagt seg på sofaen.

«Jeg elsker deg mamma. Jeg elsker deg også, gutten min»

Det var det siste de sa til hverandre.

– Ubeskrivelig lyd

Camilla ville ikke vekke Jonathan, men bredde et pledd over han, før hun la seg selv i etasjen under.

Hun våknet av noen rare lyder.

– Det var en forferdelig, ubeskrivelig lyd. Som om han gisper etter luft.

Hun løp opp og så at han lå på sofaen og ristet, og at det frådet rundt munnen hans. Hun fikk ikke kontakt, og ringte AMK.

Ifølge Camilla så hadde Jonathan skjult epilepsi, som gir epileptiske anfall om natten. I tillegg hadde han hjerteklaffsykdommen MAD og rytmeforstyrrelser. Han har vært under observasjon ved Rikshospitalet siden han var åtte år.

SPESIELT FORHOLD: Camilla og Jonathan har et nært forhold.

– Aldri sett han sånn før

Etter AMK-samtalen kom ambulansen raskt. Mens hun ventet gjorde Camilla hjerte/lungeredning på sønnen sin. Hennes yngste sønn på 15 år hadde også våknet og hjalp til med redningen.

– Det var så hardt, og jeg slo alt jeg kunne, og knuste brystbenet hans. Hjertet hadde stoppet, men jeg fikk det i gang igjen. Det var veldig slitsomt, men jeg holdt på helt til ambulansen kom.

Ambulansefolkene ga han mange støt, og hun skjønte allerede da at dette kom til å gå galt, husker hun.

– Jeg visste det. Jeg har aldri sett han sånn før. Da de ikke fikk i gang pulsen skjønte jeg det.

Jonathan ble koblet til et hjerteapparat og kjørt rett til Rikshospitalet.

Camilla og hennes yngste sønn ble kjørt til legevakten i Nittedal. Etter noen timer kom hun seg ned til Rikshospitalet, hvor hun møtte faren til Jonathan, som hadde kommet fra Vestlandet.

Ved 11-tiden kom det to leger ut.

– Jeg så det på dem. Dette var ikke bra. «Vi finner ikke noe hjerneaktivitet på han bortsett fra i pannen», ble det sagt. «Hvis han våkner, vil han være hjerneskadet».

Angst for å dø

Camilla forteller at de hadde snakket om døden sammen. Sykdommene hans gjorde at han hadde angst for å dø.

– Jonathan og jeg hadde avtalt at dersom en av oss skulle bli en «grønnsak» så skulle vi sørge for å avslutte det.

Han hadde også tenkt gjennom hvordan hun skulle minne han, om han ble borte.

– «Le, ta meg med på tur, ta en shot for meg. Ikke bestill noen jævla snitter i begravelsen», sa han til meg.

De hadde også avtalt sanger i begravelsen, og en av dem skulle være Jahn Teigens «Adieu», forteller Camilla mens stemmen snører seg sammen i gråt.

– Han var gullet mitt. Skatten min. Jeg kalte han alltid «Skatt».

– Fly, fly høyt

Ved sykesengen på Riksen tenker hun at det ikke vil være etisk riktig å holde han i live: «Han skulle ikke ligge til pynt».

– «Nå skal du få slippe, gutten min. Fly! fly høyt, men du må passe på meg.», sa jeg til han. Og da ble maskinen slått av.

Da hun gikk ut av rommet var det slutt på kreftene.

– Da gikk jeg rett i gulvet. Beina bare sviktet under meg og jeg var helt utslitt. Ferdig.

SISTE HVILESTED: Jonathan ligger på Vestre gravlund i Oslo.

Vennene stilte opp

Etter noen dager gikk det opp for henne. Hun hadde ikke mye penger til begravelsen.

– Jeg har jo ikke 100.000 kroner på konto. Jeg hadde jo ikke tenkt å begrave sønnen min.

I dagene etter dødsfallet fikk hun mange meldinger fra venner og bekjente som spurte om hva de kunne hjelpe til med. Da kontaktet hun pappaen til Jonathan og de ble enige om å sette i gang en innsamling på Spleis.

– Rett etter fikk jeg melding fra ei venninne om at «Nå er den oppe i 10.000 kroner». Jeg svarte «hva! Innsamlingen er jo så vidt i gang», sier hun.

Og pengene strømmet inn fra rundt 300 venner og rett etter begravelsen var beløpet kommet opp i 105.000 kroner.

– Da forsvant det en byrde fra skuldrene mine. Nå kunne jeg fokusere på begravelsen, sier Camilla, som jobber som kundekonsulent hos Montera.

– Jeg var opptatt av at Jonathan skulle få en verdig, fin begravelse og jeg holdt ikke igjen på noe, jeg fikk også bestilt solist, sier hun.

Jonathan ble begravet på Vestre gravlund i Oslo. Familien flyttet til Nittedal fra Oslo for bare tre år siden og hun ville gravlegge han nær dem som kjente han.