FALT: Moren og faren til Anette Michelle Schrøder besøkte torsdag stedet under broen der hun falt på tirsdag. De tok dette bildet.

Politiet: Slik skjedde bro-tragedien i Sverige

Etter at den norske kvinnen var falt i døden 30 meter under, klatret kvinnen hun prøvde å hjelpe over det samme gjerdet på motorveibroen. Uvitende om at det var en avgrunn under henne.

– Hun har hatt en utrolig flaks. Vi kunne lett ha hatt to dødsulykker på samme plass den kvelden, sier Anders Kristensson, etterforskningsleder ved Uddevalla politistasjon.

41 år gamle Anette Michelle Schrøder fra Halden omkom i en tragisk fallulykke på E6 rett nord for Strömstad tirsdag denne uken.

Ulykken skjedde da 41-åringen som kjørte nordover forsøkte å hjelpe en bilist i samme retning på E6. Men mellom veibanene, cirka 30 meter over bakken, er det et gap som er om lag 50 cm bredt. Schrøder døde etter å ha falt ned i dette gapet.

– Det er ikke til å fatte, ikke til å tro, sier faren hennes, Pål Odvar Schrøder.

– Det var så typisk Anette, hun ville bare alle så godt. Vi er blitt fortalt at flere andre bilister kjørte videre, men selvsagt stoppet Anette. Hun ville jo bare hjelpe til, sier faren.

MISTET LIVET: Anette Michelle Schrøder (41) døde i ulykken på E6.

VG har snakket med Anders Kristensson som leder etterforskningen. Slik forklarer han ulykkesforløpet:

– En kvinne som kjørte nordover på E6 nord for Strømstad måtte stoppe da panseret på bilen fløy opp. Det blokkerte frontvinduet slik at hun ikke kunne kjøre videre.

Hun stanset i venstre kjørefelt på motorveibroen ved Hogdalsmotet.

Dette skjedde ved 19-tiden tirsdag.

Han sier at dette er en eldre norsk kvinne som forteller at hun aldri hadde opplevd noe slikt før. Hun forsøker, men klarer ikke nå frem til nødnummeret for å varsle.

Like etter kommer Anette Michelle Schrøder kjørende i en Skoda stasjonsvogn og ser den stansede bilen, og kjører inn foran den.

PANSERET FLØY OPP: Den norske kvinnen som kom kjørende nordover på E6 ved Strömstad måtte stoppe på broen ved Hogdalsmotet fordi panseret på bilen fløy opp og knuste frontruten.

– Gjør alt riktig

Schrøder gjør så alt riktig, ifølge Kristensson.

– Hun setter på nødblinken på bilen, tar på seg refleksvesten og går for å hjelpe kvinnen som har fått stans, sier han.

Schrøder spør så om hun har ringt politiet og får beskjed om at det er ikke gjort.

– Det var mye trafikk på broen og Schrøder mener at de står utsatt til. Hun foreslår derfor at de skal stille seg mellom de to gjerdene, som skiller nordgående og sørgående kjørebaner, hvor de kunne stå tryggere for trafikken, sier Kristinsson.

Den eldre kvinnen snur seg på et tidspunkt rundt og snakker med noen i mobilen. Ifølge etterforskningslederen ser hun derved ikke Schrøder som klatrer over gjerdet, for å stille seg mellom gjerdene.

ULYKKESSTEDET: Bildet fra Google Streetview viser gapet mellom kjørebanene på motorveibroen. Bildet er ikke tatt i forbindelse med ulykken.

Hun vet ikke at det er et åpent gap på 50 centimeter mellom brolegemene og faller.

– I mørket er det helt umulig å se at det ikke er fast dekke mellom gjerdene, sier han.

Ser at hun er borte

Da den eldre kvinnen snur seg, ser hun at Schrøder er borte.

– Hun går først til bilen for å se om hun sitter der. Men hun er ikke der og vet ikke hvor Schrøder er blitt av, sier han.

Etter hvert klatrer den eldre kvinnen over gjerdet for å stille seg bak det. Hun setter føttene på en liten kant og klarer å holde seg fast i gjerdet.

Da er kvinnen uvitende om at det er en avgrunn under henne, ifølge politiet.

Ingen overvåkningskameraer

Etter en kort tid kommer det en bil fra den svenske Tolltjenesten og de stanser da de ser kvinnen på feil side av gjerdet og får hjulpet henne over i trygghet.

Ifølge Kristinsson fortalte kvinnen at Schrøder «bare forsvant» og da skjønte de at hun trolig var falt i mellomrommet mellom nordlig og sørlig kjørebane.

– Tolltjenestepersonene kjører da ned under broen og finner Schrøder død der.

Den er ikke overvåkningskameraer på broen, bekrefter han.

Politiet tror ikke det har skjedd noe straffbart i saken og etterforsker dette som en ulykke.

– Dette er en forferdelig ulykke. En tragedie, sier Kristinsson.

– Schrøder gjør i utgangspunktet alt riktig. Hun vurderer stedet de sto på som farlig og på tragisk måte velger hun å flytte til en plass som er livsfarlig. Men i mørket den kvelden var det umulig å se at det er et hull mellom veibanene. Dette er bare en tragedie, oppsummerer han.

Utreder ulykken

Bengt Olsson, pressesjef i Trafikverket i Sverige, sier at de vurderer hva som kan gjøres for å unngå lignende ulykker i fremtiden.

– Vi holder på å se på hva vi skal gjøre, sier han til VG og legger til at de akkurat nå venter på at politiet skal bli ferdig med sin utredning av ulykken.

– Er det aktuelt med et nett mellom de to kjørebanene?

– Det er ikke aktuelt, snarere å se om man kan gjøre noe som er høyere, sier Olsson med tanke på gjerdet mellom de to motgående kjørebanene.

– Hvilken løsning det blir er for tidlig si, men vi ser på det akkurat nå, sier pressesjefen.

Olsson, som har jobbet i Trafikverket siden 2012, har aldri vært med om en lignende ulykke.

– Kan det være aktuelt å sette opp lys på broen?

– Det vil kreve mye siden vi ikke eier marken ved siden av veien, sier Olsson og henviser til at man da må forhandle med grunneier om graving og trekning av elektriske ledninger.

MINNESTUND: Låby skole i Halden minnet i går avdøde, som var en høyt verdsatt spesialpedagog og lærer.

– En solstråle

Anette Michelle Schrøder var en høyt verdsatt spesialpedagog og lærer ved Låby skole i Halden. Elever, lærere og ansatte var fredag samlet til minnestund i gymsalen.

Etter rektors minneord og ett minutts stillhet kom en elev fra hver klasse frem for å tenne telys som ble plassert i hjerteform. Flere barn la ned blomster.

Mange hadde skrevet hilsener til avdøde, som vil bli overrakt familien.

Alle sang «Hvem kan segla förutan vind».

Rektor Solveig Ringsell Martinsen kaller sin avdøde kollega en solstråle og berømmet henne for virkelig å se hver enkelt elev.

– Familien er i bunnløs sorg, sier avdødes bror Pål Jørgen Schrøder til VG.