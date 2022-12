KAMPFLY: Det var et norsk F-35 jagerfly fra Ørland Flystasjon som måtte nødlande i Bodø i dag. Bildet er tatt på Ørland tidligere i år.

Kampfly måtte nødlande i Bodø

Et F-35 jagerfly måtte torsdag nødlande på flyplassen i Bodø.

VG fikk tips om at et militært fly i luften over Bodø hadde sendt ut et nødsignal rett før klokken 14. To andre fly, som skulle lande i Bodø måtte sirkle rundt Meløy, ifølger en tipser som oppdaget hendelsen på flight radar.

– Det var et norsk F-35 jagerfly som var på vei fra Ørland Flystasjon til Evenes som fikk en feilmelding på systemet og foretok en kontrollert nødlanding i Bodø like før klokken 14 i dag, sier Eivind Byre, kommunikasjonssjef i Luftforsvaret.

F-35-flyet landet uten dramatikk, sier han.

– Vi undersøker nå feilmeldingen og hva den kan skyldes, sier Byre til VG.