E8 Giæverbukta.

Flyplassen i Tromsø er stengt

Mandag er det sendt ut farevarsel om kraftig snøfokk i store deler av Nord-Norge. Langnes lufthavn i Tromsø er stengt på grunn av uværet.

– Lufthavnen har vært stengt siden klokken 05:30 i morges på grunn av snø og vind, sier lufthavnsjef Ivar Helsing Schrøen til iTromsø.

Det har snødd tett i Tromsø mandag morgen.

– Vi har ikke hatt sikt til å brøyte rullebanen, så vi tok en beslutning om å stenge flyplassen klokka 05.30, sier flyplassjef Ivar Helsing Schrøen til Nordlys, som omtalte saken først.

De håper å få åpnet igjen til rundt klokka 10.

– Problemet i morges var at det var så tett snø og vind at vi ikke klarte å se lysene på rullebanen. Det vil si at ingen fly verken kunne lette eller lande, sier Schrøen til iTromsø.

Stengingen av lufthavnen betyr at de fleste fly vil være forsinket utover dagen, opplyser han.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarse om kraftig snøfokk i Lofoten, Vesterålen og ytre strøk av Troms og Vest-Finnmark.

– Det kan gi både dårlig sikt og risiko for snøskavler i veibanen. I tillegg kan det være rimelig glatt for fotgjengere hvor snø har lagt seg over islag.

Vegtrafikksentralen nord skriver at det er vanskelige kjøreforhold på Kvaløya og Tromsøya.

– Alt av brøytemannskap er ute, skriver Vegtrafikksentralen Nord på Twitter.

