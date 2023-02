Fra januar 2021 til januar 2022 har matprisene økt med tolv prosent totalt.

Butikk-gigantene om matprisene: − Marginene lavere nå enn normalt

Leverandørene, ikke kjedene, må holdes ansvarlig for de økte matprisene. Det mener kjedene, som ber om økt konkurranse i leverandørleddet.

– Det er skapt et inntrykk av at eierne til dagligvarekjedene benytter en vanskelig situasjon til å øke egen fortjeneste. Det er ikke riktig, tvert imot er marginene lavere nå enn normalt.

Det sier Øyvind Breivik, kommunikasjonssjef i Reitan Retail. Et samlet korps av kommunikasjonsdirektører i de store matkjedene forklarer her til VG at de økte matprisene ikke er matkjedenes skyld.

Dagens Næringsliv har omtalt økte resultatmarginer hos både Norgesgruppen og Reitan. Tall fra 2021 publisert av E24 viser milliardformuer hos selskapenes eiere.

Til tross for dette har matprisene økt med tolv prosent fra januar 2022 til januar 2023.

– Utvalget har ikke blitt spesielt bedre. Konkurransene er fortsatt for dårlige. Prisene stiger. Det kan ikke fortsette. Dette er ingen god situasjon, sa næringsminister Jan Christian Vestre til VG den 30. januar.

VGs lavprisbørs fredag viser at prishoppet er avlyst, men at det er stor forskjell på enkeltvarer – siden september har VGs handlekurv blitt 7,5 prosent dyrere.

VIL HA BILLIGERE: Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) møtte i januar aktører i dagligvarebransjen for å diskutere prisøkningen på matvarer.

Økte kostnader

Til VG forklarer Stein Rømmerud, kommunikasjonsdirektør i Norgesgruppen, hva som øker prisene du og jeg må betale.

– Alt har blitt dyrere, særlig varene vi kjøper fra leverandørene. 2020 og 2021 var ekstraordinære år på grunn av pandemien, med stengt svenskehandel og stengte restauranter. Det siste «normalåret» var 2019, og lønnsomheten vår i 2022 er redusert sammenlignet med det året.

Han sier at selskapets resultater for 2022 vil offentliggjøres i slutten av mars, og at disse vil vise at lønnsomheten har gått ned, selv om prisene har gått opp.

Info Dette tjener kjedene og personene på toppen: Reitan: Den første februar skrev Dagens Næringsliv at fra 2017 til 2021 har Reitan-konsernets driftsinntekter økt med 24,7 prosent og resultatet før skatt med 64,7 prosent. Resultatmarginen har i samme periode økt fra 5,02 til 6,63 prosent. Tall fra 2021 viser at Odd Reitan, som eier rundt en tredjedel av Reitan AS, er Norges fjerde rikeste med inntekt på 525 millioner og formue på 6,2 milliarder kroner. I april skrev FriFagbevegelse at administrerende direktør i Reitan, Ole Robert Reitan, har en lønn på 5,1 millioner kroner. Norgesgruppen: I samme femårsperiode har Norgesgruppens resultat før skatt økt fra 2,8 milliarder til 4,6 milliarder kroner, og resultatmarginen fra 3,27 til 4,47 prosent, skrev Dagens Næringsliv. Basert på tall fra 2021 er Johan Johannson, som eier oppunder 75 prosent av aksjene i Norgesgruppen, Norges femte rikeste med en inntekt på rundt 5,4 millioner og formue på 5,8 milliarder kroner. Konsernsjef i Norgesgruppen, Runar Hollevik, har en lønn på elleve millioner kroner, ifølge Frifagbevegelsen. Coop: Tidligere konsernsjef i Coop, Geir Inge Stokke, hadde ifølge Frifagbevegelsen en årslønn på 7,1 millioner kroner. Philipp Engedal tok nylig over stillingen som konsernsjef. Nettavisen omtalte i 2021 flere millionlønninger i Coop-ledelsen. Vis mer

Mandag kom nyheten om resultatfall på åtte prosent i Orkla, samtidig som det foreslås et utbytte på tre milliarder kroner. Les mer her.

– Beinhard konkurranse

Mandag sa NHO-sjefen at han syns maten ikke er for dyr i Norge, og nevnte blant annet den lave marginen marginenOverskuddet per krone. hos kjøpmennene.

Likevel blir det snakk om store beløp, ettersom det handles enorme mengder dagligvarer.

– Tre-fire prosents margin er nest lavest i varehandelen i Norge. Kun elektronikkbransjen driver med lavere marginer, sa Ole Erik Almlid i NHO.

– Det er beinhard konkurranse om kundene i dagligvarebransjen. Så selv om det bare er fire aktører på kjedesiden, er konkurransen om kundenes gunst svært hard. Derfor bruker alle parter store ressurser på markedsføring og kampanjer gjennom hele året, sier Rømmerud i Norgesgruppen.

BEINHARDT: Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen, Stein Rømmerud.

Bra med mindre synsing

Blant annet Christopher Beckham i LO-forbundet Handel og kontor reagerte kraftig på NHO-sjefens uttalelse om at maten ikke er for dyr. Han nevnte også at bransjen bør se på sparetiltak, ettersom kostnader som drivstoff og elektrisitet har blitt dyrere.

– Det viktigste bidraget vårt er å forhandle hardt med leverandørene for å bremse prisveksten. Alle som forhandler med oss vil selvsagt ha høyest mulig pris for sine varer. I tillegg har vi satt i gang mange effektivitetstiltak for å senke kostnadene våre så mye som mulig, som ENØK-tiltak, produksjon av fornybar energi, og automatisering på lagrene, sier Rømmerud i Norgesgruppen.

– Føler du at dere har fått urettmessig kritikk i all omtalen om matvareprisene?

– Vi ønsker debatten om norsk dagligvare velkommen. Det er bra når vi får mer fakta og mindre synsing på bordet. Det er dessverre mange feiloppfatninger og myter som går, svarer Rømmerud.

MATMILLIARDÆR: Odd Reitan eier rundt en tredjedel av Reitangruppen. Ifølge E24 hadde han en formue på 6,2 milliarder i 2021.

Heller ikke Øyvind Breivik, kommunikasjonssjef i Reitan Retail, gråter for eget konsern.

– Det er ikke synd på dagligvarebransjen. Vi tjener penger og kan holde dørene åpne og folk i jobb. Det som er synd er om butikkmedarbeidere får negative kommentarer på grunn av forhold som ligger utenfor deres kontroll. Global inflasjon er prisdriver nummer én, og vi benytter ikke situasjonen til å øke vår fortjeneste, sier han.

I likhet med Rømmerød i Norgesgruppen mener Breivik at leverandørene må ta sin del av ansvaret for prisene.

– Det er noen få leverandører som sitter på svært stor makt over handlekurvene til norske forbrukere. Vi ønsker mer konkurranse velkommen, både blant butikkjedene, og ikke minst også blant leverandørene.

Kanskje får han det som han vil. Næringsminister Vestre har nemlig varslet at han vil gjennomgå bransjen med lupe.

Det er helt fint også for Coop, sier kommunikasjonsdirektør i Coop Norge SA, Bjørn Takle Friis.

– Coop har i lengre tid tatt til orde for en marginstudie, nettopp for å få dokumentert hvor pengene blir av. Dagligvarehandelen er en bransje med svært lave marginer sammenlignet med mange leverandører og de fleste andre bransjer, sier han til VG.

Friis peker på krigen i Ukraina og pandemien som to av grunnene til at matprisene øker nå.

– Dette gjelder også for alle land rundt oss. Vi må også ha med oss at det siste årets prisøkninger på matvarer er lavere i Norge enn i våre naboland og mange land i Europa, og at nordmenn bruker en relativt liten del av disponibel inntekt på mat – blant de laveste i Europa. Det er selvsagt ingen trøst for de som sliter med å få endene til å møtes, men bør være en del av diskusjonen, sier Friis.