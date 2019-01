SLUTT: Knut Arild Hareide og Dag Fedøy, informasjonsrådgiver i Krf sin Stortingsgruppe etter at det var klart at Hareide går av som partileder. Foto: HELGE MIKALSEN

Hareide går av som partileder

Knut Arild Hareide har gått av som partileder i Kristelig Folkeparti. Olaug Bollestad er konstituert som KrFs fungerende leder.

Hareide har vært partileder siden 2011. Det var i november at Knut Arild Hareide stilte ultimatum til sitt eget parti om at han ville gå av hvis hans råd om å gå i regjering med Ap og Sp tapte på landsmøtet.

– Den uenigheten har ligget der og den ligger der selfølgelig i etterkant av dette. Men jeg tror det norske folk vil se et parti som greier å samle seg. Nettopp det at vi har fått så gode politiske gjennomslag. Nettopp det at vår forhandlingdelegasjon har gjort en så god jobb på Granavolden vil gjøre det arbeidet naturlig nok enklere, sa Hareide til pressen torsdag kveld.

Hareide mente man skulle fokusere på de politiske seirene.

– Vi fikk 4.2 prosent ved valget i 2017, jeg synes vi fått utrolig mye ut av de 4.2 prosentene.

Hareide var blant annet glad for at det nå ikke lenger blir mulig med fosterreduksjon ved friske flerlinger før grensen for selvbestemt abort.

– Jeg er glad for det politiske gjennomslaget vi har fått i den saken, sa Hareide som mente mange, også utenfor KrF, har reagert på at det er muligheten å abortere tvillingfostre.

– Nå blir det en lovendring, jeg tror landsstyret er glad for det, sa Hareide.

