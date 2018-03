PREGET: Jonas Gahr Støre er sterkt preget etter å ha sett Erik Poppes film «Utøya 22. juli». Foto: Helge Mikalsen

Støre om Utøya-filmen: – En ekstremt sterk opplevelse

Publisert: 03.03.18 20:25 Oppdatert: 03.03.18 21:55

KLINGENBERG (VG) Jonas Gahr Støre var en blant flere som var til stede under førpremieren av Erik Poppes film «Utøya 22. juli» i Oslo lørdag. Ap-lederen var sterkt preget etter visningen.

– Bare opplevelsen av lyden, av skudd, og hvor høyt og hvor nært det var. Det var fryktelig, sier Støre til VG, rett etter at han så filmen for første gang sammen med blant andre flere overlevende og pårørende.

Med røde øyne og en dempet stemme forteller Ap-lederen at gråten trengte seg på etter at filmen var over. Filmen har gjennom 72 minutter forsøkt å gjenskape den grufulle dagen som endte med at 69 mennesker mistet livet under AUF -sommerleiren i 2011.

– Jeg har blitt fortalt at vi hørte like mange skudd som det var i virkeligheten.

– Det var en ekstrem sterk opplevelse. Og den følelsen av å slippe gråten løs, den kommer når en tenker på hvor enormt massivt dette er. For en som er far og bestefar, så er det veldig sterkt, sier han.

Fakta «Utøya 22. juli» UTØYA 22. JULI er skrevet på bakgrunn av

vitneskildringer og kjente fakta, og skapt

i tett dialog med flere overlevende.

vitneskildringer og kjente fakta, og skapt i tett dialog med flere overlevende. Skuespiller Andrea Berntzen spiller hovedpersonen Kaja (18). Gjennom henne forsøker filmregissøren, Erik Poppe, å gjenskape opplevelsen flere ungdommer hadde på Utøya 22. juli 2011.

Manusforfatterne er Siv Rajendram Eliassen og Anna Bache-Wiig.

Produsentene er Stein B. Kvae og Finn Gjerdrum.

Filmen varer i 72 minutter – like lenge som attentatet skal ha vart på Utøya.

Filmen har nasjonal premiere 9 mars 2018.

Tenker tilbake på 21. juli

Støre forteller videre at han har opplevd terrorangrep i Afghanistan, og at han har vært med på flere dramatiske hendelser tidligere. Han tenker tilbake til dagen før terrorangrepet skjedde. Det var 21. juli og han hadde med seg internasjonale gjester på Utøya.

– Jeg har tenkt på det nesten daglig. 21. juli var solskinnsdagen hvor Utøya var det paradiset det kunne være med ungdomsleir, alvor, lek, fotball, politikk, diskusjoner. Da jeg dro fra Utøya 21. juli om kvelden, da var jeg lykkelig og tenkte på hvilket land vi har, hvilken ungdom vi har.

– En av mine gjester som var med på Utøya spurte om jeg kom dit uten vakter. Ungdommen svarte: «Dette er Norge, slik har vi det her. Utenriksministeren kommer i egen bil, og drar i egen bil»:

– Og fra 22. juli klokken 18 hadde jeg livvakter, legger Støre til.

– En viktig film

Flere har vært kritiske til produksjonen av en slik film, sier Ap-lederen. Men selv mener han at det er en viktig film.

– Jeg mener filmen er viktig fordi den er så rendyrket og forteller dramaturgien i 72 minutter.

– Erik Poppe har klart å gjøre det på en måte som jeg mener står seg. Mange vil kanskje mene at dette ikke var helt slik det var. Men som filmskaperen selv sier, så er dette bare én sannhet, og det finnes flere.

«Beklaget at Breivik bommet»

Støre forteller videre at en av de overlevende fra Utøya, Tarjei Jensen Bech, fra Finnmark, fikk nylig en anonym epost der senderen beklager at Breivik bommet på ham.

– Vedkommende håpet at han ikke kom levende tilbake:

– Dette skjer i 2018! Da mener jeg at vi er tilbake ved det at gjerningsmannen er ansvarlig for handlingen. Men flere deler holdningene. Viss denne filmen kan løfte oppmerksomheten over på det, så har den også politisk betydning, sier Støre.

Tror ikke Breivik løslates

Breivik soner en dom på 21 års forvaring etter bombeangrepet mot regjeringskvartalet og massedrapet på Utøya. I fjor sendte han et brev til ledelsen i Skien fengsel der han blant annet hevdet at han angret på massedrapet .

– Hva tenker du om at han en dag kan bli sluppet ut av fengsel?

– Jeg ser på det som et fullstendig uaktuelt utkomme. Jeg er trygg på at de som skal vurdere graden av anger her, de vil vite hva som er ekte og hva som ikke er det. Jeg kan ikke tenke meg at den dagen kommer hvor han ikke er i forvaring bak lås og slå.

– Hvordan har det vært å være tilbake på Utøya i årene etterpå?

– Det å komme til Utøya nå gir meg en opptur. Når en kommer dit nå, så er det nye bygg, et verdig minnesmerke og en holdning om at han ikke vant fremtiden. Vi er fremtiden. Vi er tilbake igjen der vi var 21. juli. 2011. Vi overser ikke det som skjedde 22. Juli. Vi tar det med oss videre.