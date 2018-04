OVERLEVDE: Albinokalven har overlevd vinteren og er nå blitt en voksen bukk. Foto: Even Hønsen Agerup

Albino-rådyret overlevde vinteren: – Veldig hyggelig å se det igjen

Publisert: 02.04.18 21:53

Fotograf Even Hønsen Agerup tok bilde av den sjeldne albinorådyrkalven i høst. I påsken dukket den opp igjen, sammen med moren sin.

Det var naturfotograf Even Hønsen Agerup som først så det hvite rådyret og tok bilde av det i oktober i fjor .

– Vi hadde hørt rykter om et hvitt rådyr her på Dovre men hadde ikke sett det selv. Jeg ville gjerne få bilde av det og sammen med samboeren min jaktet jeg noen uker i området her før jeg fant det, sier Agerup til VG.

Noen kilometer unna huset får han plutselig øye på den hvite kalven og får tatt et bilde av den.

Og nå i påsken dukket den opp igjen. På et uventet sted.

– For et par dager siden satt vi og spiste frokost og der, rett utenfor vinduet kommer det ruslende sammen med moren sin. Da var det bare å hive seg rundt, finne kameraet og knipse i vei.

Like kjapt som de dukket opp, forsvant de igjen, forteller han.

– Det var veldig hyggelig å se det igjen, sier naturfotografen.

– Tror du de har holdt til i området rundt huset ditt i vinter?

– Rådyrene har et stort revir og det er et stort kulturlandskap nedover dalen her. De kan ha trukket ned til bebyggelsen fordi det har vært en kald og snørik vinter.

Albinisme er en medfødt tilstand der hud, hår og øyne mangler fargepigmentet melanin og øynene og huden vil være røde. Leukisme er en variant, som hverken gir røde øyne eller rosa hud, men kan gi hel eller delvis hvithet.

Agerup forteller at både øynene, snuten og klovene på dyret er lyserosa. I oktober hadde det ikke gevir men nå har bukken begynt å utvikle noen rare gevirstenger på hodet.

Nå håper Agerup det hvite rådyret får gå i fred slik at Dovre-folk kan følge med på dette flotte dyret.

– Hva tror vil skje med albinobukken nå?

– Jeg håper jo det får leve. Men vi har jo rovdyr og biler som er en konstant trussel for rådyrene, sier han.

Han har også en oppfordring til friluftsfolk og jegere i området.

– La bukken få gå i fred og ikke stress den opp. Og, det er viktig å huske båndtvangen, spesielt nå på våren da dyrene er ganske avmagrede og må trå i dyp løs snø, sier han.

– Albinorådyr er veldig sjelden.

Det sa Atle Mysterud, rådyrekspert og professor i økologi ved Universitetet i Oslo til VG da Even Agerup tok bilde av albino-rådyret i fjor høst.

– Hvite elger er mer vanlig, men meldinger om albinorådyr dukker opp fra år til år, sa professoren.