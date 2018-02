NOK NÅ: En far holder oppe et skilt med skriften «enough» under minnesermonien som ble holdt dagen etter skoleskytingen. FOTO: KLAUDIA LECH, VG

Trump tas imot i Florida: – Jeg vil ikke se han her

Publisert: 17.02.18 04:38 Oppdatert: 17.02.18 05:16

PARKLAND, FLORIDA (VG) Trump ankom fredag kveld sørlige Florida hvor han traff ofre og helsepersonell. Men presidenten nektet fremdeles å svare på spørsmål om våpenlover.

Donald Trump landet fredag kveld lokal tid i Florida sammen med kona Melania. Første stopp var sykehuset Broward Health North, hvor presidentparet traff ofre for skoleskytingen og helsepersonell. Deretter dro de til sheriffen i Broward County, for å hilse på nødetatene var først ute til det blodige åstedet.

På stedet holdt presidenten en kort pressekonferanse hvor han takket de involverte med innsatsen.

– For en fantastisk jobb dere har gjort. Vi setter enormt pris på det, sa presidenten.

– Det er helt forferdelig at noe slikt kunne skje, fortalte han videre og sa han hadde møtt ofre på sykehuset.

– En ung kvinne ble skutt fire ganger, to i lungene. De fikk henne til sykehuset på under 20 minutter, hun hadde ingen sjanse fortsetter han og roser politiet og legene for å ha reddet hennes og andres liv.

Da presidenten ble konfrontert med spørsmål om hendelsen vil føre til endring i våpen-reglene, valgte han å ikke svare.

Ikke godt tatt imot

Flere har i forkant kritisert presidenten for at han kan komme til å bruke helgen på å spille golf på på sin supereksklusive golfklubb Mar-a-Lago. Presidenten har nemlig i lang tid planlagt å reise til Florida akkurat denne langhelgen.

I forkant av besøket har flere foreldre og elever etterlyst handling fremfor kondolanser og ord.

Sarah Chadwick, en elev som var tilstede under skytingen og som mistet flere venner, ble viral på Twitter etter at hun postet en melding hvor hun etterlyste å treffe Trump ansikt til ansikt.

– Kjære Donald Trump. Jeg er 16-åringen som twitret at jeg ikke ville ha dine kondolanser. Jeg vil ha våpenkontroll, skriver hun.

Utenfor skolen har det samtidig med Trump sitt besøk, samlet seg en liten ansamling med sørgende. Men ikke alle er der for å treffe Trump.

– Jeg vil ikke se han her. Han vil ikke endre noen av våpenlovene, forteller Ada Mercado. Hun og datteren Claudia Sanchez (20), som er tidligere student ved skolen, står ved et gjerde som er blitt dekorert av et hundretalls blomster.

De forteller at de ikke ønsker presidenten velkommen.

– Han kommer bare til å si kondolanser, ingen ting vil forandre seg, sier Claudia oppgitt.

Moren Ada er heller ikke imponert over besøket.

– Han er her fordi han uansett skulle til Maro-lago for helgen. For det er en langhelg, fortsetter Ada.

– Hvorfor kunne han ikke si at han skal se på lovverket eller endre aldersgrensen for våpen. Eller gjøre bedre bakgrunnssjekker på de som kjøper våpen, etterlyser hun og sier hun ikke har stor tro på at ting vil endre seg.

– Det kommer til å skje igjen, sier hun og braser i gråt.

– Disse menneskene stemte på Trump

Ada forteller at hun er overrasket over å høre såpass med Trump-kritikk fra andre foreldre.

– Dette er et Trump-område. Disse menneskene er rike og de stemte på Trump. Han møter opp fordi disse folkene stemte på han. Men kommer han til å endre noe, spør hun og sier hun tror mange i området vil presse Trump hardere enn før til å svare for seg om våpenlover.

– Disse menneskene som bor her har kanskje ikke vært imot våpen, men nå kan det være de blir det.