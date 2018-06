MØTTE PAVEN: Equinor-sjef Eldar Sætre møtte Pave Frans i Vatikanet i dag. Foto: EQUINOR

Equinor-sjef Sætre: Paven ba om klimahandling

Publisert: 09.06.18 17:59

Equinor-sjef Eldar Sætre fikk en klar melding fra Pave Frans i dag: Klimaet må reddes.

Statoil er blitt til Equinor og selskapet skal i fremtiden vri mer av satsingen over på klimavennlig energi, som havvind.

Og klima sto sentralt da Sætre var i Vatikanet i dag og møtte Paven.

– Jeg synes det var et godt møte med åpen og konstruktiv dialog. Paven var tydelig på behovet for å både forsyne verden med nok energi, og samtidig nå klimamålene.

– Hva var hans budskap?

– Jeg oppfattet at det på møtet var en dyp erkjennelse av at vi trenger sterkere tiltak for å nå klimamålene, slik vi også pekte på i vår Energy Perspectives-rapport som vi la frem i forrige uke.

– Hva var ditt budskap?

– Jeg brukte muligheten til å peke på at vi trenger både en energiomlegging i retning av mer fornybar energi, og at olje- og gassetterspørselen dekkes med lavest mulig utslipp, sier han og legger til:

– Dialoger som denne tror jeg er viktig for å skape felles forståelse rundt tiltak som kan gi reelle fremskritt.