VALG: Maldivenes opposisjonskandidat Ibrahim Mohamed Solih avlegger sin stemme i presidentvalget på Maldivene. Foto: Eranga Jayawardena / TT NYHETSBYRÅN

Morgenoppdatering 23.09.2018

2018-09-23

Dette er noe av det viktigste som skjedde i natt.

23.09.18

Sjømann savnet: En norsk sjømann er savnet fra Normand Tonjer, et av det norske rederiet Solstad Farstads skip, utenfor Malta. Søket har pågått i to dager og fortsetter søndag morgen, med bistand fra et fly.

Ambassadører inn på teppet: Iran kalte ambassadørene fra Danmark, Nederland og Storbritannia inn på teppet midt på natten , fordi Iran mener landene huser medlemmer av gruppen som drepte 25 mennesker i en militærparade i Iran lørdag.

Én skadet i bilulykke: I Røyken ble én mann sendt til sykehus med alvorlige skader etter at en bil kjørte av veien i Modum. Politiet fant også en kvinne i området som mistenkes for å ha vært fører av bilen. Bilen var stjålet.

Presidentvalg i Maldivene: Søndag går maldiverne til valgurnene , i et valg som har blitt omtalt som en folkeavstemning over om demokratiet vil overleve i Maldivene. Det populære feriemålet er midt i en politisk krise.

Flere branner: Nødetatene har rykket ut til flere branner i natt. Blant annet brant det i to boliger i Røyken , og det var full fyr i et hus i Drangedal.

