Riksadvokaten ber om evaluering av etterforskningen i voldtektssaker

I 2019 skal alle landets statsadvokatembetene evaluere etterforskningen av én voldtektssak hver, har Riksadvokaten bestemt.

– Dette saksfeltet er krevende og vanskelig. Både politi og påtalemyndighet har hatt fokus på disse sakene i flere år, men vi jobber alltid med å gjøre kvaliteten bedre, sier førstestatsadvokat Terje Nybøe hos Riksadvokaten til VG.

VG har i en serie artikler satt fokus på mangler ved voldtektsetterforskning over hele landet. I slutten av november fortalte VG historien til Tanja Arntsen (43), som anmeldte en voldtekt i 2015.

Saken ble henlagt av politiet og statsadvokaten, før Riksadvokaten omgjorde avgjørelsen og tok ut tiltale.

Totalt tok det 1072 dager, nesten tre år, fra Tanja ble voldtatt til saken ble formelt avsluttet. Politiet brukte 252 dager på etterforskningen. Det er 122 dager mer enn Riksadvokatens krav, som ble fastsatt i rundskriv til politiet i 2001.

Fokus på sove-voldtekter

Like før jul sendte riksadvokat Tor-Aksel Busch et brev til statsadvokatene, der han la føringene for statsadvokatenes fagledelse i 2019.

Her skriver han at voldtektssaker skal ha et særlig fokus, og være gjenstand for saksgjennomgang og evaluering i år.

I gjennomgangen skal de spesielt se på saker der det har vært en tidligere relasjon mellom mistenkte og fornærmede.

– Dette er saker som ikke er såkalte «overfallsvoldtekter», hvor offer og gjerningsmann ikke kjenner hverandre. Typiske saker kan være enten det som omtales som «sovevoldtekter» eller festrelaterte voldtekter, sier Nybøe.

Han understreker at bevissituasjonen i disse sakene er krevende

– Vi antar at det er mest å lære av å se nærmere på akkurat disse.

Skal evalueres

I brevet skriver Riksadvokaten at alle statsadvokatene skal gjennomføre én evaluering hver av en voldtektssak.

Hensikten er å finne ut hva som kan gjøres bedre i hele prosessen når en sak etterforskes.

Som VG har skrevet, kan lang etterforskningstid og manglende fokus på den fornærmedes situasjon underveis bli en krevende ekstrabelastning for den som anmelder en voldtekt.

– Som ledd i det pågående etterforskingsløftet i politiet og påtalemyndigheten er systematisk evaluering og tilbakemelding ett av tiltakene. Dette gjelder hele etterforskingsprosessen og ikke bare sluttresultatet, sier Nybøe.

Flere har reagert kraftig på den lange saksbehandlingstiden som Tanja Arntsen opplevde . I desember åpnet statsadvokaten i Nordland tilsyn i Tanja-saken. Her skal de blant annet se på hvorfor etterforskningen tok så lang tid.

Tanja-saken har også vært en del av vurderingen Riksadvokaten nå har gjort, bekrefter Nybøe.

– VG har fortjenstfullt satt søkelys på en lovbruddskategori som riksadvokaten har viet svært mye oppmerksomhet over en årrekke. Den konkrete saken VG har skrevet om har ikke påvirket denne løpende oppmerksomheten direkte, men inngår i den helhetsvurdering som ligger bak føringene nå.

Krever konkrete planer

I begynnelsen av desember avslørte VG store forskjeller i politi-Norge . Fra 2015 til 2017 endte under én av ti voldtektssaker i Vest politidistrikt i retten. I Nordland politidistrikt endre voldtektssakene i retten dobbelt så ofte.

Både statsadvokaten i Hordaland og statsadvokaten i Møre og Romsdal åpnet tilsyn av voldtektsetterforskningen etter avsløringen.

I brevet som riksadvokaten sendte før jul, krever han også at samtlige statsadvokatembeter utarbeider en skriftlig, forpliktende plan for hvordan de skal utføre tilsyn med straffesaksbehandlingen i politiet.

– Den skal inneholde planen for fagledelsen av politiet. Slike planer gir større forutberegnelighet og letter riksadvokatens kontroll med at arbeidet utføres på en god måte, sier Nybøe.

Planene skal sendes til Riksadvokaten og har en frist til 15.februar.