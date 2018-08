RIKTIG: 13. august trakk Per Sandberg (Frp) seg som fiskeriminister og nestleder i Frp. Over 80 prosent, blant over 1000 spurte, mener dette var en riktig avgjørelse. Foto: Frode Hansen / VG

«Folk flest» mener det var riktig av Sandberg å gå

83 prosent av befolkningen mener det var riktig av Per Sandberg (Frp) å trekke seg som fiskeriminister og nestleder i Frp, etter hans omstridte Iran-ferie. Også Frp-velgere støtter avgjørelsen.

I en undersøkelse Respons Analyse har gjort for VG svarer 83 prosent av de spurte at det var riktig av Per Sandberg å trekke seg fra vervene i etterkant av hans omstridte ferietur til Iran i sommer.

– Det er enestående at det faktisk gjenstår noen som mener jeg burde fortsatt etter den pressekampanjen som er kjørt, skriver Sandberg i en SMS når VG tar kontakt.

– Så du mener selv det var galt at du gikk av?

– Jeg valgte å gå av, svarer Sandberg.

Han ønsker ikke å gi utfyllende kommentarer eller svare på flere spørsmål da VG ringer ham opp.

Sandberg får støtte av 6 prosent av de spurte velgere, som mener det var galt av den tidligere statsråden å trekke seg. De fleste av disse oppgir at de ville stemt Frp om det var valg i morgen.

Må svare på flere spørsmål

Sandberg trakk seg 13.august, både som fiskeriminister og nestleder i Frp . Hans reise til Iran og brudd på regjeringens sikkerhetsrutiner, samt forholdet han innledet med norskiranske Bahareh Letnes, skapte reaksjoner både på Stortinget og i hans eget parti .

Tirsdag ble det klart at Stortingets kontrollkomité krever flere svar fra statsministeren på hvilke sikkerhetsvurderingen som ble gjort før Sandberg og andre regjeringsrepresentanters reiser til «høyrisikoland».

– Vi har blitt enig om en rekke spørsmål som vi ønsker å stille, om oppfølging av sikkerhet fra regjeringens side , sier komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) til VG.

Andersen vil ikke si om det er aktuelt for komiteen å åpne en høring mot regjeringen i saken.

– Er svarende betryggende, kan vi si oss ferdig med saken. Om vi trenger en høring er det alt for tidlig å svare på nå, sier han.

76 prosent av Frp-velgere enig

Av de spurte i undersøkelsen som sier de ville stemt Frp dersom det var valg i morgen, svarer 76 prosent at de mener det var riktig at Sandberg trakk seg.

13 prosent av Frp-velgerne mener det var galt, mens 11 prosent svarer at de ikke er sikre.

Av dem som oppgir at de ville stemt på regjeringspartneren Høyre, mener 85 prosent det var en riktig avgjørelse og 6 prosent at det var galt.

Beklaget, men angret ikke på turen

– Per har selv bedt om å gå av, og jeg mener det er en riktig beslutning, sa statsminister Erna Solberg dagen Sandberg gikk av.

– Per har ikke fulgt de sikkerhetrådene og rutinene vi har for reiser. Han har heller ikke utvist nødvendig skjønn når det gjelder håndtering av sikkerhet, fortsetter hun, og takket ham for innsatsen i regjering.

Under sin avgang sa Sandberg at han har hatt en givende tid de siste årene i regjering, og at han ville bruke tid til å svare på alle spørsmål.

Han angret derimot ikke på sin private ferie til Iran.

– Men jeg beklager at min vurdering var fullstendig feil med tanke på sikkerheten, ved å ikke varsle statsministerens kontor og at jeg tok med arbeidstelefon, sa Sandberg.