1. nestleder Ola Borten Moe blir møtt med krav om at han må stenges ute av partiet, til det er blitt klart hvem som sendte sex-meldingen til Liv Signe Navarsete.

Sp-Haga ber Sp suspendere Borten Moe

Publisert: 20.04.18 20:56

Tidligere Sp-leder Åslaug Haga ber partiet suspendere 1. nestleder Ola Borten Moe og alle de mannlige politikerne som var med på hytteturen der sexmeldingen til Liv Signe Navarsete ble sendt.

Haga var mangeårig partileder i Senterpartiet, frem til hun gikk av i 2008 .

Hun sier til VG at situasjonen for partiet er helt umulig, og at man må presse frem en løsning som gjør at partiet kan komme seg videre.

– Ukultur i partiet

Hun krever handling.

– Det er tydelig at det finnes en ukultur i Senterpartiet som det må ryddes opp i. Jeg mener alle de ti som deltok på hytteturen må stenges ute fra partiet inntil omstendighetene rundt meldingen er klarlagt, sier hun og legger til:

– Meldingen er sendt. En eller flere av de ti må ta ansvar.

– Betyr det at du mener at 1. nestleder Ola Borten Moe må suspenderes til man får vite hvem som sendte meldingen?

– Ja.

Kvinnekamp

Haga sier dette er en viktig kvinnekamp.

– Dette er en meget stygg og opprørende sak. Når Liv Signe tar belastningen med å stå i denne saken offentlig, så «tar hun en for laget» - for alle jenter som har fått grovt seksualiserte meldinger, sier Haga, som ble historisk i 2005 da hun sammen med SV-leder Kristin Halvorsen og Ap-leder Jens Stoltenberg ledet an i dannelsen av den rød-grønne regjeringen .

Det betyr at hun nå legger ytterligere press på de ti mennene, hvorav åtte har sentrale verv i Senterpartiet:

Hun krever at det brukes muskler for å finne ut av hvem som sendte den famøse meldingen til Navarsete:

Etter badstu, mat, øl, akevitt og vin ble Messenger-meldingen «Vi har lyst på fitta di», sendt klokken 00.25 natt til den 21. februar 2016 fra mobilen til tidligere statssekretær Morten Søberg (49). De var på Storlien, rett over grensen til Sverige fra Trøndelag.

Det var i Nationen saken først ble kjent.

Søberg er en nær alliert og venn av nestleder Ola Borten Moe, som lå i åpen krig med Navarsete inntil hun kastet inn håndkleet som partileder etter en opprivende konflikt 11. januar 2014.

Søberg har bidratt med informasjon overfor partiet og blir trodd av Navarsete på at det ikke var han som sendte meldingen. Han sier han la telefonen igjen på bordet i hytta mens han var på toalettet.

Alle nekter

Navarsete har forsøkt å legge press på de ti mennene, ved å gå ut og si at ekte mannfolk snakker sant .

Partisekretær Knut M. Olsen har også gjort det klart at han vil til bunns i saken , men foreløpig har alle mennene avvist at det var de som sendte meldingen.

Olsen svarer slik i en tekstmelding til VG:

«Suspensjon er ikke en aktuell problemstilling i en sak som omfatter alle ti. Sanksjoner mot den/de det gjelder blir bestemt når vi har funnet ut hvem som sendte meldingen».

«Som generalsekretær jobber jeg kontinuerlig med å finne ut hvem som sendte den, og vurderer fortløpende hva som kan bidra til å løse saken. Dette arbeidet må skje i full fortrolighet, skal det lykkes».

Slik svarer Borten Moe

Ola Borten Moe reagerer sterkt på utspillet fra Haga:

– Jeg oppfatter dette som et lite konstruktivt bidrag fra en avgått partileder i en svært krevende sak for mange enkeltpersoner og partiet som sådan, sier Sp-nestlederen til VG.

– For det første er det er ingen som skal få en slik melding. For det andre var det ikke et fellesskap som sendte denne meldingen. Det var det én person som gjorde. Like lite som i en hvilken som helst annen sosial samling, kan jeg være ansvarlig for det som blir gjort på en annens telefon.

– En kollektiv avstraffelse, slik Åslaug tar til orde for, bryter med alle kjente rettsprinsipper, og brukes ikke i den siviliserte delen av verden. Det bryter også med partiets retningslinjer, sier han.

– Denne saken vil ikke finne sin løsning i en offentlig blodtåke med bruk av gapestokk. Partiet må nå bruke de retningslinjene vi har. Det innebærer en fortrolig prosess som generalsekretæren har ansvar for.

– Det kan ikke være slik at denne prosessen skal foregå i media. Det reduserer muligheten for at denne saken blir løst, og det vil heve terskelen for å andre for å si ifra.

– Nå har både jeg, og de andre som deltok på denne turen, blitt dratt gjennom møkka i en og en halv uke. For mange har det også konsekvenser. Folk er lei seg og fortvilet.

– Jeg håper veldig sterkt at denne saken finner sin snarlige løsning, til beste for Liv Signe, for partiet og for oss som var til stede og ikke har noe med denne saken å gjøre.

Tause Sp-ledere

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ønsker ikke å kommentere oppfordringen om å suspendere hans nestleder, og viser til at partisekretæren nå håndterer saken.

Heller ikke Borten Moes nestlederkollega, Anne Beathe Tvinnereim, ønsker foreløpig å kommentere saken .

– Jeg velger ikke å kommentere saken før vi har hatt anledning til å diskutere i sentrale organer. Håndteringen av saken ivaretas av generalsekretæren, og jeg har full tillit til hans håndtering.

– Betyr det at sentralstyret bør diskutere en eventuell suspensjon?

– Jeg vil ikke forskuttere hvilke diskusjoner sentralstyret kommer til å ha.