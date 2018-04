PUDRET: Venstre-leder Trine Skei Grande sminkes i landsmøtesalen på Jessheim før hun entrer scenen med sin første landsmøtetale som regjeringsmedlem. Foto: Helge Mikalsen, VG

Kilder til VG: Grande bønnfalt landsstyret om ikke å snakke om sex-saken på landsmøtet

JESSHEIM (VG) Bak lukkede dører kom Venstre-leder Trine Skei Grande torsdag kveld med en innstendig bønn til Venstres landsstyre om å ikke snakke om sex-saken på landsmøtet denne helgen.

Det bekrefter flere kilder uavhengig av hverandre overfor VG.

Landsstyremedlemmene, som samlet seg på Quality Hotel på Jessheim ved Gardermoen kvelden før selve landsmøtets første dag, ble anmodet på det sterkeste om ikke å snakke om sex-saken på det tre dager lange landsmøtet.

Venstre -lederen oppfordret også til å unngå støtteerklæringer i saken, og å unngå kommentarer om den i pressen under landsmøtet, ifølge Venstre-kildene.

Grande tok ordet

Det var Trine Skei Grande selv som tok ordet, ifølge kildene VG har snakket med. Grande sa det var hennes innstendige bønn til landsstyret at de ikke skulle snakke om saken om den 17-åringen hun hadde seksuell omgang med i et bryllup for ti år siden som nå er 26, og hun ba de oppmøtte om å bare svare «ingen kommentar» om pressen spurte.

Hun skal ha vært tydelig på at den beste måten delegatene på landsmøtet kunne hjelpe henne på i denne krevende saken, var å ikke snakke om den.

I stedet ble politikerne rådet til å snakke om politikk, gjerne om konfliktfylte saker i eget parti.

Venstre-leder Trine Skei Grande sier til VG at hun ikke ønsker å kommentere opplysningene fra landsstyret.

Hun har gjentatte ganger de siste dagene selv gjentatt at hun ikke har noen kommentarer å knytte til sakene.

Ny utvikling

Oppfordringen fra Grande fant sted etter at det de siste dagene har kommet opp flere forhold i kjølvannet av den betente saken, og håndteringen av den.

Sentrale Venstre-kilder sa onsdag til VG at Grandes rådgivere hadde omtalt den nå 26 år gamle mannen som «ressurssvak», «litt enkel» og uten jobb, samt stilt spørsmål ved hans mentale tilstand.

Fredag kunne VG fortelle at Venstres kommunikasjonssjef Steinar Haugsvær i februar i år tok kontakt med mannen, og beklaget flere ganger på vegne av partiet at han følte seg utsatt for ryktespredning.

Mannen er ikke fornøyd med beklagelsen, og sier selv til VG at det ikke var en beklagelse på at det hadde foregått ryktespredning.

– Han sa at han beklaget på vegne av partiet hvis jeg følte at jeg hadde blitt utsatt for ryktespredning, sa han.

Saken om ryktespredning kom like etter at Sp-nestleder Ola Borten Moe tatt et kraftig oppgjør med Venstre-lederen på Facebook , for måten hun har omtalt sex-episoden på.

I innlegget understreker Borten Moe at innlegget ikke handler om hendelsen i seg selv, der ingenting ulovlig skjedde. Han kritiserer Grande for å ha fremstilt episoden som om 17-åringen var den aktive part og som at hun ble satt i en vanskelig situasjon. Han mener mannen har kommet dårlig ut av medieomtalen.

