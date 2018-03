Ny teknologi ga svar: Plaza-kvinnen var trolig 24 år

Publisert: 05.03.18 07:43 Oppdatert: 05.03.18 08:16

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

NYHETER 2018-03-05T06:43:43Z

Plaza-kvinnen var yngre enn politiet har trodd.

Nye tannundersøkelser konkluderer med at den ukjente kvinnen kan ha vært 24 år da hun døde av et pistolskudd på Oslo Plaza.

Ved hjelp av en revolusjonerende ny metode for aldersbestemmelse, har forskere ved Rettsmedisinsk institutt ved Karolinska institutet i Stockholm analysert tennene til den ukjente Plaza-kvinnen.

Tennene ble funnet da Oslo politidistrikt åpnet graven til den ukjente kvinnen i oktober 2016, etter at VG hadde tatt saken opp igjen.

Nå har forskerteamet konkludert med at kvinnen som kalte seg Jennifer Fergate trolig er født i 1971, og at hun i så fall var rundt 24 år da hun døde på et hotellrom i 28. etasje på Oslo Plaza pinseaften 1995.

Forskerne i Stockholm opererer med en feilmargin på bare 1,1 år for svaret.

Denne teknologien er den mest presise metoden for aldersbestemmelse av ukjente avdøde som finnes i dag.

Viktig utvikling

Politiinspektør Grete Lien Metlid, sjef for Etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, er svært glad for de nye opplysningene.

– Dette er kjempeviktig for arbeidet med å forsøke å få svar på hvem kvinnen er, sier Metlid.

Det er svenske og amerikanske forskere som i fellesskap har utviklet den nye metoden for å fastslå alderen på ukjente, døde personer.

I flere tusen år var forekomsten av den radioaktive karbonisotopen C-1 i atmosfæren nærmest konstant, frem til midten av 50-tallet. Da startet USA og Sovjet et voldsomt kappløp med atomprøvesprengninger. Fra 1955 økte forekomsten av C-14-isotopen i atmosfæren ekstremt, frem til den internasjonale prøvestansavtalen i 1963. Deretter flatet kurven ut.

Menneskets tenner dannes i bestemte aldre. Ved å sammenligne nivået av C-14 i tannemaljen med atombombekurven, kan forskerne fastslå alderen til tannens eier.

– Vi har allerede testet ut metoden i flere konkrete saker, med gode resultater, forteller professor Henrik Druid ved Karolinska institutet.

Manglet DNA

Ved obduksjonen i 1995 ble alderen til den falske Jennifer Fergate anslått til 30 år, pluss/minus fem år. Selv hadde hun oppgitt at hun var 21 år da hun sjekket inn på hotellet.

Etterforskerne og rettsmedisinerne hadde ingen DNA-prøver til å hjelpe seg i 1995 da de gikk løs på mysteriet med å forsøke å identifisere kvinnen som var funnet skutt på et rom i 28. etasje. DNA-teknologien var fremdeles ganske fersk.

Den ukjente kvinnen ble lagt i en umerket grav på Vestre gravlund i Oslo sommeren 1996, etter et års resultatløs etterforskning.

Det ble sikret en blodprøve fra kvinnen, men den ble i likhet med alle øvrige beslag destruert i 1996, en avgjørelse som ble tatt av en daværende politiinspektør.

Ny teknologi

Da VG tok Plaza-saken opp igjen høsten 2016, i et samarbeid med Oslo politidistrikt, ble graven åpnet. Levningene som ble hentet opp, ble først undersøkt ved Oslo universitetssykehus.

Deretter er det satt i gang et omfattende, internasjonalt vitenskapelig arbeid, ved hjelp av forskere og fagfolk i Norge, Sverige, Østerrike og Australia.

I dette arbeidet er det benyttet banebrytende nye metoder innen identifiseringsarbeid. Kripos har gjennomført grunnstoffanalyser av tenner, som kan si noe om både geografisk opphav og alder. Disse undersøkelsene er gjennomført parallelt for både Plaza-kvinnen og Isdalskvinnen, den mystiske kvinnen som ble funnet død i Isdalen i Bergen i 1970. Dette er første gang at disse nye metodene er benyttet av norsk politi.



Store fremskritt

Politiet sitter nå med en rekke nye og interessante opplysninger om den ukjente kvinnen:

Politiet har fått en fullverdig DNA-profil av kvinnen. Analysene, utført ved et universitet i Østerrike, viser at kvinnen var av europeisk opphav.

Isotopanalyser for grunnstoffene oksygen og strontium, utført i Norge og fortolket i Australia, har gitt forskerne tre geografiske kart som viser hvor det er mest sannsynlig at kvinnen har bodd i barndommen og tenårene. Analysene peker mot Tyskland som et særlig interessant område.

Analyser av karbonisotoper i kvinnens tenner viser at hun trolig var 24 år da hun døde.

Forskerteamet i Stockholm har i tillegg utført ytterligere to undersøkelser:

En analyse av karbonisotopen C-13 tyder på at Plaza-kvinnen har et ikke-skandinavisk opphav.

Ytterligere en tannanalyse (aspartat-rasemisering) gir ikke et presist svar for alder, men underbygger at kvinnen var relativt ung da hun døde.

I tillegg har Oslo-politiet, på VGs forespørsel, fått utført nye høydemålinger av kvinnen ved Oslo universitetssykehus, basert på levningene som er hentet opp av graven. Ved obduksjonen ble kvinnen målt til 159 cm. Beregningene som nå er utført ved hjelp av to forskjellige metoder, stemmer bra overens med den opprinnelige konklusjonen, men åpner også for at hun kan ha vært noe høyere. Målingene konkluderer med henholdsvis 160,8 cm og 161,8 cm, begge med en feilmargin pluss/minus fire cm.

Spent på svar

– Disse nye metodene har vi aldri før hatt tilgang til. Det er svært sjelden Oslo politidistrikt har slike saker med ukjente avdøde. Vi har hatt denne saken i så mange år, uten å vite noen ting om denne kvinnen. Nå kan de nye opplysningene om alder og geografi, sammen med at VG gjør historien kjent i utlandet, bidra til at vi kanskje får de siste brikkene på plass, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

Hun mener at de nye metodene med grunnstoffanalyser er viktige ikke bare for denne saken, men også for politiets arbeid i fremtidige saker.

– Nå håper vi at vi skal klare å finne ut hvem denne kvinnen var, og hva hun gjorde her i Oslo, sier Metlid.