1 av 9 1. PLASS: Tanja Arntsen ble voldtatt natt til 9. august 2015. Det tok 1077 dager før saken blir avsluttet og VG fulgte henne i to år. Reportasjen beskriver hennes møte med systemet slik hun opplevde det og har beskrevet det i avhør. Høsten 2015 satte Tanja seg et mål: Hun skulle tilbake på den høyeste fjelltoppen på Sandhornet. 993 meter over havet. Jørgen Braastad

VG-fotografenes beste bilder i november

NYHETER 2018-12-13T09:58:24Z

Hver måned kårer VGs bildesjefer de beste bildene tatt av avisens fotografer. Her er vinnerfotografiene fra november 2018.

Publisert: 13.12.18 10:58 Oppdatert: 13.12.18 12:40

I november publiserte VG en spesialutgave dedikert til historien om Tanja Arntsen som anmeldte en voldtekt i 2015. Det tok 1077 dager før saken ble avsluttet. VGs fotograf Jørgen Braastad fulgte, sammen med reporter Camilla Fredstad Huuse, Arntsen og hennes kamp for å bli trodd, og hans reportasje er kåret til månedens beste.

På annenplass er den sterke serien til VGs frilansfotograf på USAs vestkyst, Klaudia Lech. Hun har dokumentert kvinner og deres skytevåpen, der de forteller med egne ord om hvorfor de velger å eie et eller flere våpen og hva det betyr å være våpeneier.

















1 av 7 2. PLASS: Teresa DeLallo (23), Amanda DeLallo (27), Katrina DeLallo (32). I et lite hus ved ferieparadiset Lake Tahoe er søstrene DeLallo klare med hvert sitt våpen hvis noen skulle prøve seg. 12% av amerikanske kvinner er våpeneiere ifølge en undersøkelse gjort av Harvard. Klaudia Lech

Den siste måneden har VGs faste USA-fotograf Thomas Nilsson jobbet mye i Sør-Amerika, der han blant annet har fotografert boforholdene for de fattigste i Honduras. Arbeidsledighet, fattigdom og kriminalitet er noen av årsakene til at mange har valgt å flykte fra sitt hjemland til USA. Nilssons bilde av en knust mamma som tar farvel med sin 19 år gamle datter tildeles tredjeplass for november.













1 av 5 DIPLOM: Julie Helgesen Ramsey er på vei inn i MR-trommelen ved Radiumhospitalet i oktober. Hun lytter til NRKs Mp3-kanal mens den 45 minutter lange undersøkelsen pågår. Taekwondo-talentet fikk kreft da moren ble behandlet med cellegift. Gøran Bohlin